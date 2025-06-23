Fast jeder Zweite ignoriert den Flugmodus

Ältere halten Regeln ein

Unter den jüngeren Flugreisenden zwischen 16 bis 29 Jahren sind es mit 54 Prozent sogar mehr als die Hälfte, während sich in der Generation ab 65 Jahren mit 18 Prozent die meisten an die Vorgaben halten.

"Der Flugmodus soll verhindern, dass elektronische Geräte die Bordtechnik und den Funkverkehr stören. Inzwischen erlauben einige Airlines aber die Nutzung von WLAN oder Bluetooth während des Fluges, weil moderne Systeme besser abgeschirmt sind", so BITKOM-Experte Sebastian Klöss.

Start und Landung kritisch

Fachleuten zufolge bleibt der Flugmodus trotzdem besonders zu Beginn und am Ende des Fluges eine Sicherheitsvorkehrung, die nicht leichtfertig ignoriert werden sollte. Für viele sollte dies auch kein allzu grosses Problem sein, denn sie sorgen für die Offline-Zeit im Flieger vor.

Fast ein Drittel (31 Prozent) lädt sich in der Regel vor einem Flug Musik oder Filme herunter. Auch das ist unter den Jüngeren mit 47 Prozent wesentlich verbreiteter als bei den Älteren (15 Prozent), verdeutlicht die aktuelle Umfrage abschliessend.(pressetext.com)