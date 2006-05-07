Auf 5 oder 0 Runden für Schulnoten III - Excel

Wir haben netterweise mehrere Vorschläge von Lesern erhalten, wie man die Schulnoten-Rundung auf 0.5 einfacher gestalten kann. Einmal der beschriebene Vorschlag im Artikel[1] (Formel "=GANZZAHL(A2*2+0.5)/2") und dann noch den Vorschlag die Formel "=RUNDEN(2*A1;0)/2" zu verwenden.

Dies sind korrekte Formeln, erfüllen jedoch nicht ganz die Anforderungen der im ersten Artikel[2] beschriebenen Frage.

Es wurde dort nämlich gefordert, dass ALLE Nachkommastellen berücksichtigt werden. Mit der dort beschriebenen Formel "=VRUNDEN(RUNDEN(RUNDEN(A3;3);2);0.5)" erreicht man dieses Ziel. Sehen Sie sich in der nachfolgenden Gegenüberstellung den Unterschied an.