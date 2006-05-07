7. Mai 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Auf 5 oder 0 Runden für Schulnoten III - Excel
Kennen Sie eine Formel, die für alle Zahlen mit beliebig vielen Kommastellen die Zahl auf 0.5 auf- oder abrundet?
Wir haben netterweise mehrere Vorschläge von Lesern erhalten, wie man die Schulnoten-Rundung auf 0.5 einfacher gestalten kann. Einmal der beschriebene Vorschlag im Artikel[1] (Formel "=GANZZAHL(A2*2+0.5)/2") und dann noch den Vorschlag die Formel "=RUNDEN(2*A1;0)/2" zu verwenden.
Dies sind korrekte Formeln, erfüllen jedoch nicht ganz die Anforderungen der im ersten Artikel[2] beschriebenen Frage.
Es wurde dort nämlich gefordert, dass ALLE Nachkommastellen berücksichtigt werden. Mit der dort beschriebenen Formel "=VRUNDEN(RUNDEN(RUNDEN(A3;3);2);0.5)" erreicht man dieses Ziel. Sehen Sie sich in der nachfolgenden Gegenüberstellung den Unterschied an.
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