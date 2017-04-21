5 Tipps zu: nicht verbundene Laufwerke ausblenden

Es irritiert etwas, wenn der Windows-Explorer Laufwerke anzeigt, die gar nicht verfügbar sind. Oder welche, die Sie aus anderen Gründen lieber nicht sähen. Es gibt verschiedene Ansätze, wie Sie diesem Umstand begegnen, je nachdem, was die Ursache ist.

Möglichkeit 1: Ist es ein Netzlaufwerk?

Handelt es sich um ein via Netzwerk verbundenes Laufwerk? Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie im Kontextmenü einen Befehl wie Trennen. Das dürfte es meist schon gewesen sein.

Möglichkeit 2: Explorer-Einstellung

Die zweite Möglichkeit dürfte jene sein, die am häufigsten zum Ziel führt. Die Ursache sind dann beispielsweise die Laufwerke von eingebauten Card-Readern, die oft auch erscheinen, wenn keine Speicherkarten eingelegt sind. Öffnen Sie den Windows-Explorer. Besuchen Sie unter Windows 7 via Organisieren die Ordner- und Suchoptionen bzw. gehen Sie in Windows 10 via Ansicht/Optionen zu Ordner- und Suchoptionen ändern. Beide Windows-Versionen zeigen im Reiter Ansicht folgende Option, die Sie aktivieren sollten: Leere Laufwerke ausblenden.