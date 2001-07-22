22. Jul 2001
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Abstand der Standard-Tabstopps verkleinern
Wie können in Word die Tabstops im Lineal in feineren Abständen eingestellt werden? Natürlich benutze ich auch die Tabulatoren, aber manchmal wäre das Gewünschte auch sehr nützlich.
Sie können die Standardtabstopp-Abstände ändern. Das hat jedoch keine Auswirkungen auf das Lineal, die Tabstopps werden unter dem Lineal dargestellt.
Öffnen Sie das Menü FORMAT/TABSTOPP... (In früheren Word-Versionen FORMAT/TABULATOR)
Im nachfolgenden Dialogfenster sehen Sie rechts die Standard-Voreinstellung von 1.25 cm für die Standard-Tabstopps.
Verkleinern Sie diese Zahl gemäss Ihren Vorstellungen, und klicken Sie auf OK.
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