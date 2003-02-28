28. Feb 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Abstand von Kopf-/Fusszeilen zum Seitenrand ändern
Wie kann ich beim Schreiben eines Briefes mit Word die letzte Zeile bzw. Fusszeile so tief setzen, daß diese ca 0.5 cm vom unteren Seitenrand steht und auch dementsprechend mit ausgedruckt wird? Momentan muss ich einen Abstand vom unteren Seitenrand von ca. 1.5 cm einhalten, dieser Abstand ist mir jedoch zu gross.
Den Abstand der Fusszeile zum Seitenrand stellen sie unter den Seiteneinstellungen ein (Menü "Datei/Seite einrichten"). Hier können Sie unter "Kopf-/Fusszeilen" den Abstand zum Seitenrand verändern. Ebenfalls können Sie den Seitenrand selbst einstellen. Beachten Sie hierbei, dass einige Drucker nicht bis ganz an den Rand drucken können. Ein Abstand von 0.5 cm sollte jedoch keine Probleme bereiten.
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