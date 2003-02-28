Abstand von Kopf-/Fusszeilen zum Seitenrand ändern

Den Abstand der Fusszeile zum Seitenrand stellen sie unter den Seiteneinstellungen ein (Menü "Datei/Seite einrichten"). Hier können Sie unter "Kopf-/Fusszeilen" den Abstand zum Seitenrand verändern. Ebenfalls können Sie den Seitenrand selbst einstellen. Beachten Sie hierbei, dass einige Drucker nicht bis ganz an den Rand drucken können. Ein Abstand von 0.5 cm sollte jedoch keine Probleme bereiten.