Abwesenheitsmeldung bei Bluewin

Funktionen wie die automatische Benachrichtigung bei Abwesenheit sind bei den meisten Mail-Providern verfügbar, lassen sich jedoch nicht im Mail-Programm, sondern meist in einem Web-Interface einstellen. Laut der Bluewin-Hilfe [1] lässt sich die Funktion "Abwesenheitsmeldung/Ferienmeldung" unter "Einstellung/Benutzerkonto" aktivieren und einrichten.