2. Aug 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Abwesenheitsmeldung bei Bluewin
Ich benutze eine Bluewin-E-Mail-Adresse und möchte meinen Kunden gerne eine automatische Abwesenheitsmeldung zusenden, wenn ich meine Mailbox nicht bedienen kann. Wie geht das?
Funktionen wie die automatische Benachrichtigung bei Abwesenheit sind bei den meisten Mail-Providern verfügbar, lassen sich jedoch nicht im Mail-Programm, sondern meist in einem Web-Interface einstellen. Laut der Bluewin-Hilfe [1] lässt sich die Funktion "Abwesenheitsmeldung/Ferienmeldung" unter "Einstellung/Benutzerkonto" aktivieren und einrichten.
Kommentare