10. Okt 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Access - Jeden Datensatz auf eine neue Seite drucken
Ich möchte, dass in einem Access-Bericht jeder Datensatz auf einer neuen Seite beginnt (es handelt sich um eine Datenbank für Songtexte)
Öffnen Sie ihren Bericht in der Entwurfsansicht. Doppelklicken Sie auf den Bereichsmarkierer des Detailbereichs. Im Register "Format" klicken Sie nun beim Punkt "Neue Seite" auf die Dropdown-Liste in den Eigenschaften. Wählen Sie die Eigenschaft "Nach Bereich" aus.
Das war's schon. Jetzt beginnt nach jedem Datensatz eine neue Seite.
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