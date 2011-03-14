Adressbuch vom Outlook 2003 auf neuem PC

Lösung: Greifen Sie zur Möglichkeit, die Daten in eine PST-Datei zu exportieren. Das bietet sich an, wenn Sie auf dem Ziel-PC ebenfalls Outlook 2003 (oder neuer) haben. Da können Sie einzeln auswählen, was Sie auf den anderen PC mitnehmen wollen, also Kontakte, Notizen oder Aufgaben usw.

Sollen es nur die Kontakte sein? Klicken Sie in Outlook 2003 Ihre Kontakte an. Öffnen Sie das Menü Datei/Importieren/Exportieren und wählen «Exportieren in eine Datei».

Beim Dateityp entscheiden Sie sich für die «Persönliche Ordner-Datei (.pst)». Im nächsten Dialog sind die Kontakte meist schon markiert; ansonsten klicken Sie drauf. Jetzt will Outlook wissen, wo Sie die exportierte Datei parken wollen. Greifen Sie via Durchsuchen zu einem Ordner, den Sie schnell wieder finden. Es kann vorübergehend auch der Desktop sein. Nach dem Fertigstellen können Sie diese Datei per USB-Stick auf den anderen PC übertragen und dort wieder importieren: Nach Datei/Importieren/Exportieren wählen Sie Importieren aus anderen Programmen oder Dateien sowie anschliessend abermals den Dateityp «Persönliche Ordner-Datei (.pst)». Der Assistent führt Sie durch den Vorgang. (PCtipp-Forum)