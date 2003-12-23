Adressdaten von Kunden aus separater Excel-Tabelle einbinden

Mit der Funktion SVERWEIS können Sie z.B. auf die Eingabe der Kundennummer hin aus einer anderen Excel-Tabelle die zugehörigen Adressdaten auslesen und in die aktuelle Tabelle einfügen lassen. Wie genau Sie SVERWEIS benutzen, können Sie im PCtipp-Kummerkasten-Artikel "Artikel aus anderer Tabelle abfragen" nachlesen. [1] Wenn Ihre Tabelle mit den Kunden-Adressdaten aus mehreren Spalten besteht, dann führen Sie die SVERWEIS-Abfrage für jede Spalte durch.