Aktualisierung des Datumsfeldes im Word verhindern

Sie haben zwei Möglichkeiten, das Datum vor weiteren Aktualisierungen zu schützen:

Sie klicken in das Datumsfeld, wenn Sie das Dokument erstellt haben, und drücken die Tastenkombination CTRL+F11. Das sperrt das Datumsfeld, es wird verhindert, dass das Feld automatisch aktualisiert wird beim Öffnen des Dokumentes bspw. Der Nachteil dieser Methode: Vergessen Sie einmal, CTRL+F11 zu drücken, bevor Sie das neu erstellte Dokument schliessen, wird das Datum beim nächsten Öffnen ganz normal aktualisiert.

Zweite Möglichkeit: Sie verwenden statt des Feldes "Date" das Feld "CreateDate". Das hält das Erstelldatum des Dokumentes fest, und das ändert sich naturgemäss nicht mehr. Aber auch das hat einen Nachteil: Wenn Sie ein neues Dokument aus einer Vorlage heraus erstellen, die das Feld "CreateDate" bereits enthält, dann kann es passieren, dass das Erstelldatum der Vorlage angezeigt wird und nicht das Erstelldatum des neuen Dokumentes. Drücken Sie F9, um alle Felder zu aktualisieren, dann sollte das Erstelldatum korrekt angezeigt werden.