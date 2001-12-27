Aktuelle Zeit einfügen und «einfrieren» - Excel

Weitere Möglichkeiten ergeben sich durch Makros. Bei all diesen Makros wird die aktuelle Uhrzeit in die Aktive Zelle eingetragen.

Packen Sie das folgende Makro in ein Modul, können Sie damit einen Button auf einer Symbolleiste oder ein Menü bestücken. Oder Sie rufen das Makro direkt über ALT+F8 auf und führen es aus.