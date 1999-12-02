Aktuelles Druckdatum in Excel

In Excel stehen eine ganze Reihe Datums- und Zeitfunktionen zur Verfügung. Eine Auswahl liefert der Funktionsassistent, indem Sie eine leere Zelle anklicken und dann unter dem Menüpunkt Einfügen->Funktion die Kategorie "Datum & Zeit" anwählen. Das aktuelle Datum, das auch bei jedem Druckvorgang nachgeführt wird, berechnet z.B. die Funktion "=HEUTE()". Sogar den genauen Druckzeitpunkt liefert die Formel "=JETZT()". Der Funktionsassistent hilft Ihnen auch beim Austüfteln von weit komplizierteren Ausdrücken, ohne dass Sie sich die genaue Schreibweise von Funktionsnamen und Parametern merken müssen.