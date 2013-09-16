Tipps & Tricks
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis in Word 2010
Lösung: Das Inhaltsverzeichnis erlaubt keine Sortierung, denn das würde dessen üblichem Verwendungszweck widersprechen. Was Sie suchen, ist eigentlich kein Inhaltsverzeichnis, sondern ein Index. Das ist ein Stichwortverzeichnis, für welches Word eine eigene Funktion bereithält.
Setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der das Stichwortverzeichnis erscheinen soll. Im Reiter Verweise klicken Sie im Bereich «Index» das listenähnliche Icon für «Index einfügen» an. Im neuen Dialogfeld haben Sie ein paar Gestaltungsoptionen, z.B. «Seitenzahlen rechtsbündig». Sie können danach auch das Füllzeichen zwischen Eintrag und Seitenzahl festlegen. Nach dem Klick auf OK erscheint der Index.
Wichtig: Lassen Sie sich nicht vom Folgenden irritieren. Weil jetzt noch keine Index-Einträge definiert wurden, dürfte es da im Moment noch «Keine Indexeinträge gefunden» heissen. Aber diese fügen Sie nun ganz einfach hinzu. Lesen Sie Ihr Word-Dokument durch. Verfahren Sie für jeden Begriff wie folgt, den Sie im Index haben wollen: Markieren Sie ihn, klicken Sie im Reiter Verweise im Bereich «Index» auf Eintrag festlegen, nun auf Festlegen oder (falls der Begriff mehrmals vorkommt) auf Alle festlegen und auf Schliessen. Das klingt zwar im Moment kompliziert, geht aber mit der Zeit recht fix.
Sobald Sie damit fertig sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Meldung «Keine Indexeinträge gefunden» und wählen im Kontextmenü Felder aktualisieren. Voilà!
Falls Sie nachträglich weitere Begriffe in den Index aufnehmen, benutzen Sie danach jeweils nach einem Rechtsklick auf den Index einfach nochmals Felder aktualisieren. Damit werden die hinzugefügten Begriffe korrekt eingereiht. Es gibt beim Index auch die Option, eine Art Hierarchie anzuwenden, für den Fall, dass bestimmte Begriffe (z.B. «Merkur», «Venus» usw.) unter einem Oberbegriff (z.B. «Sonnensystem») erscheinen sollen.
Die Eigenschaften des Index können Sie zwar nicht so ohne weiteres nachträglich ändern, aber Sie können ihn jederzeit durch einen neuen, anders dargestellten Index ersetzen. Die hinzugefügten Begriffe bleiben erhalten. (PCtipp-Forum)
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