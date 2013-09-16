Alphabetisches Inhaltsverzeichnis in Word 2010

Lösung: Das Inhaltsverzeichnis erlaubt keine Sortierung, denn das würde dessen üblichem Verwendungszweck widersprechen. Was Sie suchen, ist eigentlich kein Inhaltsverzeichnis, sondern ein Index. Das ist ein Stichwortverzeichnis, für welches Word eine eigene Funktion bereithält.

Setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der das Stichwortverzeichnis erscheinen soll. Im Reiter Verweise klicken Sie im Bereich «Index» das listenähnliche Icon für «Index einfügen» an. Im neuen Dialogfeld haben Sie ein paar Gestaltungsoptionen, z.B. «Seitenzahlen rechtsbündig». Sie können danach auch das Füllzeichen zwischen Eintrag und Seitenzahl festlegen. Nach dem Klick auf OK erscheint der Index.