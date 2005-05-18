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PCtipp Redaktion
18. Mai 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Alte Excel-Verknüpfungen lösen und in Werte umwandeln

Ich habe sehr viele Excel-Dateien, in denen für Vergleiche einige Zellen immer wieder mit Zellen in Vorjahres-Dateien verknüpft sind. Ich wollte jetzt mal ausmisten und alte Dateien rausnehmen. Aber so einfach mit Löschen geht da wohl nichts, ich bekomme in allen Dateien Verknüpfungsfehler. Gibts in Excel eine Möglichkeit die Werte aus den Verknpfungen praktisch "einzufrieren", also die Verknüpfung durch den aktellen Wert zu ersetzen?
© Quelle: PCtipp.ch

Wenn das nur einzelne Formeln/Verknüpfungen wären, die Sie in Werte umwandeln möchten, dann könnten Sie die entprechende Zelle markieren, und nacheinander F2 (aktiviert die Formelzeile) und F9 (wandelt die Formel um) drücken. In Ihrem Fall ist das eher weniger nützlich. Deshalb markieren Sie am Besten das ganze Blatt durch einen Klick auf die Zelle im Schnittpunkt oben links. Drücken Sie dann die Tatstenkombination Ctrl+C um alles zu kopieren. Danach klicken Sie in die Zelle A1 und wählen im Menü "Bearbeiten/Inhalte einfügen/Werte"

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Wenn es sich nur um einen kleinen Bereich handelt, ist auch folgende Möglichkeit recht effektiv und schnell: Markieren Sie den entsprechenden Bereich und packen Sie die Markierung mit der rechten Maustaste am rechten Rand. Tun Sie so, also ob sie diesen Bereich verschieben möchten, schieben ihn aber dann wieder an denselben Ort zurück. Es erscheint nun ein Kontextmenü in dem Sie "Hierhin nur als Werte kopieren" auswählen.

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