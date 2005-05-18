Alte Excel-Verknüpfungen lösen und in Werte umwandeln

Wenn das nur einzelne Formeln/Verknüpfungen wären, die Sie in Werte umwandeln möchten, dann könnten Sie die entprechende Zelle markieren, und nacheinander F2 (aktiviert die Formelzeile) und F9 (wandelt die Formel um) drücken. In Ihrem Fall ist das eher weniger nützlich. Deshalb markieren Sie am Besten das ganze Blatt durch einen Klick auf die Zelle im Schnittpunkt oben links. Drücken Sie dann die Tatstenkombination Ctrl+C um alles zu kopieren. Danach klicken Sie in die Zelle A1 und wählen im Menü "Bearbeiten/Inhalte einfügen/Werte"