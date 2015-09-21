21. Sep 2015
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Alte Installationsdateien entfernen
Sie haben gerade Windows 10 installiert und werden Überreste von alten Versionen nicht los? So gehts!
Wenn Sie eine Neuinstallation, ein Upgrade oder ähnliches vorgenommen haben, verbleibt das Verzeichnis Windows.old auf der Festplatte. Die darin enthaltenen Dateien können nicht nur für Komplikationen sorgen, sie beantspruchen auch viel Platz. So gehen Sie vor:
- Geben Sie den Begriff cleanmgr in das Windows-Suchfeld ein.
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