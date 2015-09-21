Alte Installationsdateien entfernen

Wenn Sie eine Neuinstallation, ein Upgrade oder ähnliches vorgenommen haben, verbleibt das Verzeichnis Windows.old auf der Festplatte. Die darin enthaltenen Dateien können nicht nur für Komplikationen sorgen, sie beantspruchen auch viel Platz. So gehen Sie vor:

Geben Sie den Begriff cleanmgr in das Windows-Suchfeld ein.