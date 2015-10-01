Alte WLAN-Verbindungen samt Passwort anzeigen

Eine neuere, ergänzte Version dieses Artikels finden Sie hier: Windows 10: WLAN-Passwörter nachgucken.

Aus irgendeinem Grund verbindet sich der PC nicht mehr automatisch mit dem WLAN? Dummerweise wohnen Sie aber in einem grossen Wohnblock und alle 33 WLAN-Netze heissen UPC123456? Finden Sie einfach raus, mit welchem Netz Ihr Gerät schon mal verbunden war - mit einem kleinen Trick.

Voraussetzungen für diesen Trick: Sie müssen Administratorrechte besitzen.