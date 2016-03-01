Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
1. Mär 2016
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Android: Verknüpfung Google-Drive-Datei auf dem Homescreen

Sie führen in Google Drive eine Art Logfile. Nun würden Sie gerne auf Ihrem Android-Homescreen eine Verknüpfung auf Ihr Google-Drive-File erstellen. Wir zeigen, wie.

Hinter diesem Icon verbirgt sich das gewünschte Widget

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das bekommen Sie über die Widgets recht einfach hin. Wir zeigens anhand eines Galaxy S5 mit Android 5.0, aber es wird auf Ihrem wohl ähnlich funktionieren.

Machen Sie sicherheitshalber die Datei erst offline verfügbar, dann sind Sie nicht auf dauernde Internetverbindung angewiesen. So wird sie bei Internet- bzw. Datenverbindung automatisch mit der Online-Version synchronisiert. Öffnen Sie hierfür die Google Drive App. Tippen Sie lange aufs gewünschte Dokument, bis eine Art Kontextmenü erscheint. Tippen Sie aufs Menü (die drei Punkte) und schalten Sie Offline verfügbar ein.

Nun wechseln Sie zum Homescreen und wischen nach Links oder Rechts zum gewünschten Screen. Tippen Sie dort lange auf eine Stelle, bis das Gerät in den Anpass-Modus wechselt. Öffnen Sie Widgets und blättern Sie durch die Widgets, bis Sie welche für Google Drive entdecken. 

Hinter diesem Icon verbirgt sich das gewünschte Widget

 © Quelle: PCtipp.ch

Tippen Sie aufs Icon Google Drive Verknüpfungen, dann öffnen sich mehrere Varianten. Halten Sie nun den Finger etwa zwei Sekunden lang auf Google Drive-Verknüpfung, dann lässt sich dieses auf dem Bildschirm platzieren.

Platzieren Sie dieses auf dem Homescreen

 © Quelle: PCtipp.ch

Jetzt öffnet sich automatisch Google Drive. Falls Sie mehrere Google-Konten haben, wählen Sie, welches Konto Sie verwenden wollen. Navigieren Sie zur gewünschten Datei und tippen Sie diese an. Tippen Sie nun auf Auswählen, dann erscheint die Verknüpfung am vorgesehenen Platz.

Kommentare

Firmen Android Hardware Internet Kummerkasten Smartphone & Apps Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare