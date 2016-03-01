Android: Verknüpfung Google-Drive-Datei auf dem Homescreen

Lösung: Das bekommen Sie über die Widgets recht einfach hin. Wir zeigens anhand eines Galaxy S5 mit Android 5.0, aber es wird auf Ihrem wohl ähnlich funktionieren.

Machen Sie sicherheitshalber die Datei erst offline verfügbar, dann sind Sie nicht auf dauernde Internetverbindung angewiesen. So wird sie bei Internet- bzw. Datenverbindung automatisch mit der Online-Version synchronisiert. Öffnen Sie hierfür die Google Drive App. Tippen Sie lange aufs gewünschte Dokument, bis eine Art Kontextmenü erscheint. Tippen Sie aufs Menü (die drei Punkte) und schalten Sie Offline verfügbar ein.

Nun wechseln Sie zum Homescreen und wischen nach Links oder Rechts zum gewünschten Screen. Tippen Sie dort lange auf eine Stelle, bis das Gerät in den Anpass-Modus wechselt. Öffnen Sie Widgets und blättern Sie durch die Widgets, bis Sie welche für Google Drive entdecken.