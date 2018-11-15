Android: Zahlenreihe permanent einblenden

Sie verwenden auf Ihrem Android-Smartphone vermutlich auch die Gboard-Tastatur. Sie müssen in SMS oder sonstigen Texten auf dem Gerät öfter mal Ziffern eintippen. Standardmässig erreichen Sie diese nur über die Doppelbelegung der obersten Buchstabenreihe. Sie müssen also z.B. den Buchstaben «T» lange antippen, um ihr die Ziffer «5» zu entlocken.

Variante 1: Sie könnten natürlich übers ?123-Symbol unten links jeweils auch temporär auf einen Ziffernblock umschalten. Das hätte jedoch zur Folge, dass Sie häufig hin- und herschalten müssten, wenn Sie Texte eingeben, die an mehreren Stellen Zahlen enthalten.

Das artet also immer noch in eine relativ mühselige Eingabeorgie aus. So zum Beispiel auch bei Passwörtern, sofern Sie welche mit mehreren Ziffern einsetzen.

Variante 2: Blenden Sie die Ziffernreihe doch einfach permanent ein. Die Gboard-Tastatur erlaubt Ihnen, dass Sie die Ziffernreihe permanent anzeigen. Wir zeigen es am Beispiel eines AndroidOne-Geräts; aber es dürfte auf anderen Android-Smartphones ähnlich funktionieren, sofern Sie darin die Google-Gboard-Tastatur verwenden.