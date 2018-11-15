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Gaby Salvisberg
15. Nov 2018
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Android: Zahlenreihe permanent einblenden

Sie möchten, dass die Google-Tastatur (Gboard) auf Ihrem Android-Smartphone immer auch die Ziffernreihe anzeigt. So blenden Sie diese ein.

Noch sind die Ziffern nur über die Doppelbelegung der obersten Buchstabenreihe oder übers temporäre Ziffernfeld (via «?123») erreichbar

© Quelle: PCtipp.ch

Sie verwenden auf Ihrem Android-Smartphone vermutlich auch die Gboard-Tastatur. Sie müssen in SMS oder sonstigen Texten auf dem Gerät öfter mal Ziffern eintippen. Standardmässig erreichen Sie diese nur über die Doppelbelegung der obersten Buchstabenreihe. Sie müssen also z.B. den Buchstaben «T» lange antippen, um ihr die Ziffer «5» zu entlocken. 

Variante 1: Sie könnten natürlich übers ?123-Symbol unten links jeweils auch temporär auf einen Ziffernblock umschalten. Das hätte jedoch zur Folge, dass Sie häufig hin- und herschalten müssten, wenn Sie Texte eingeben, die an mehreren Stellen Zahlen enthalten. 

Das artet also immer noch in eine relativ mühselige Eingabeorgie aus. So zum Beispiel auch bei Passwörtern, sofern Sie welche mit mehreren Ziffern einsetzen.

Variante 2: Blenden Sie die Ziffernreihe doch einfach permanent ein. Die Gboard-Tastatur erlaubt Ihnen, dass Sie die Ziffernreihe permanent anzeigen. Wir zeigen es am Beispiel eines AndroidOne-Geräts; aber es dürfte auf anderen Android-Smartphones ähnlich funktionieren, sofern Sie darin die Google-Gboard-Tastatur verwenden.

Öffnen Sie Punkt «Sprachen & Eingabe», gefolgt von Bildschirmtastatur. Gehen Sie via «Gboard» zu «Einstellungen»

 © Quelle: PCtipp.ch

Voilà, die Ziffernreihe ist nun dauerhaft zu sehen

 © Quelle: PCtipp.ch

Öffnen Sie die Einstellungen-App und darin den Punkt System. Tippen Sie auf Sprachen & Eingabe, gefolgt von Bildschirmtastatur. Tippen Sie auf Gboard und gehen Sie darin zu Einstellungen. Kippen Sie den Schalter bei Zahlenreihe nach rechts. Schon ist die Ziffernreihe dauerhaft eingeblendet.

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