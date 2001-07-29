29. Jul 2001
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Anpassen der Papierqualität in Word
In Excel habe ich die Möglichkeit, bei «Seite einrichten --> Optionen» die Optionen «Papier/Qualität» anzupassen. Wo habe ich diese Möglichkeit in Word?
In Excel ist vieles unter "Seite einrichten" zusammengefasst, so beispielsweise auch Informationen, die sich eher auf den Drucker beziehen, wie Papier/Qualität. In Word finden Sie die entsprechenden Informationen unter "Datei - Drucken" und dann unter der Schaltfläche "Eigenschaften".
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