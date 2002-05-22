Alle Arbeitsblätter schützen - Excel

Ja, theoretisch müssen Sie jedes Arbeitsblatt einzeln schützen. Sie können jedoch ein Makro einsetzen, das diese Arbeit für Sie übernimmt.

Erstellen Sie das Makro über EXTRA/MAKRO/MAKROS. Geben Sie in der Eingabezeile einen Namen für das Makro ein. z.B. "AlleBlaetter_Schuetzen" und klicken Sie dann auf "erstellen". Sie gelangen dann automatisch in den VisualBasic-Editor, wo das Grundgerüst für das Makro erstellt wurde. Ergänzen Sie die Zeilen zwischen "Sub AlleBlaetter_Schuetzen" und "End Sub", damit das fertige Makro so aussieht:

Sub AlleBlaetter_Schuetzen

Dim s

Dim Name As Variant

Name = ActiveSheet.Name

Application.ScreenUpdating = False

For s = 1 To Sheets.Count

Sheets(s).Select

ActiveSheet.Protect

Next s

Sheets(Name).Select

Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Um die Blätter mit einem Passwort zu schützen, fügen Sie hinter der Zeile "ActiveSheet.Protect" noch folgenden Text ein: