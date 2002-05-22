Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
22. Mai 2002
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Alle Arbeitsblätter schützen - Excel

Ich habe eine Excel-Datei die ca. 30 Arbeitsblätter enthält. Diese Datei wird unter meinen Mitarbeitern veröffentlicht und dient als Arbeitsinstrument. Auf jedem Arbeitsblatt sind nur gewisse Zellen frei zum Bearbeiten. Alle anderen Zellen sind geschützt und die Formeln dahinter unsichtbar. Gibt es eine Möglichkeit, die ganze Datei mit Passwort zu schützen (damit die gesperrten Zellen nicht geändert werden können) oder muss ich dies tatsächlich mit jedem einzelnen Arbeitsblatt machen?
© Quelle: PCtipp.ch

Ja, theoretisch müssen Sie jedes Arbeitsblatt einzeln schützen. Sie können jedoch ein Makro einsetzen, das diese Arbeit für Sie übernimmt.

Erstellen Sie das Makro über EXTRA/MAKRO/MAKROS. Geben Sie in der Eingabezeile einen Namen für das Makro ein. z.B. "AlleBlaetter_Schuetzen" und klicken Sie dann auf "erstellen". Sie gelangen dann automatisch in den VisualBasic-Editor, wo das Grundgerüst für das Makro erstellt wurde. Ergänzen Sie die Zeilen zwischen "Sub AlleBlaetter_Schuetzen" und "End Sub", damit das fertige Makro so aussieht:

Sub AlleBlaetter_Schuetzen

Dim s

Dim Name As Variant

Name = ActiveSheet.Name

Application.ScreenUpdating = False

For s = 1 To Sheets.Count

Sheets(s).Select

ActiveSheet.Protect

Next s

Sheets(Name).Select

Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Um die Blätter mit einem Passwort zu schützen, fügen Sie hinter der Zeile "ActiveSheet.Protect" noch folgenden Text ein:

© Quelle: PCtipp.ch

Damit werden die Blaetter mit dem Passwort "test" geschützt.

Um den Schutz für alle Blätter wieder aufzuheben, erstellen Sie ein weiteres Makro, ersetzen jedoch die Zeile "ActiveSheet.Protect" durch "ActiveSheet.Unprotect".

Kommentare

Sicherheit Office Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare