Tipps & Tricks
Alle Arbeitsblätter schützen - Excel
Ja, theoretisch müssen Sie jedes Arbeitsblatt einzeln schützen. Sie können jedoch ein Makro einsetzen, das diese Arbeit für Sie übernimmt.
Erstellen Sie das Makro über EXTRA/MAKRO/MAKROS. Geben Sie in der Eingabezeile einen Namen für das Makro ein. z.B. "AlleBlaetter_Schuetzen" und klicken Sie dann auf "erstellen". Sie gelangen dann automatisch in den VisualBasic-Editor, wo das Grundgerüst für das Makro erstellt wurde. Ergänzen Sie die Zeilen zwischen "Sub AlleBlaetter_Schuetzen" und "End Sub", damit das fertige Makro so aussieht:
Sub AlleBlaetter_Schuetzen
Dim s
Dim Name As Variant
Name = ActiveSheet.Name
Application.ScreenUpdating = False
For s = 1 To Sheets.Count
Sheets(s).Select
ActiveSheet.Protect
Next s
Sheets(Name).Select
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Um die Blätter mit einem Passwort zu schützen, fügen Sie hinter der Zeile "ActiveSheet.Protect" noch folgenden Text ein:
Damit werden die Blaetter mit dem Passwort "test" geschützt.
Um den Schutz für alle Blätter wieder aufzuheben, erstellen Sie ein weiteres Makro, ersetzen jedoch die Zeile "ActiveSheet.Protect" durch "ActiveSheet.Unprotect".
Kommentare