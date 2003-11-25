25. Nov 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Arbeitsplatz/Windows-Explorer: Ordner im selben Fenster öffnen
Wenn ich im Windows-Explorer auf einen Ordner doppelklicke, öffnet der sich immer in einem neuen Fenster. Wo kann ich es einstellen, dass die Ordner immer im selben Fenster geöffnet werden?
Gehen Sie im Explorer in das Menü "Extras" und rufen Sie die "Ordneroptionen" auf. Im Dialogfenster können Sie unter der Registerkarte "Allgemein" auwählen, ob Ordner standardmässig in einem neuen Fenster oder im selben Fenster geöffnet werden sollen.
Setzen Sie die Auswahl auf "Jeden Ordner im selben Fenster öffnen", dann werden die angeklickten Ordner nicht mehr in einem neuen Fenster geöffnet.
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