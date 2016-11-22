Arbeitsstunden für Outlook-Kalender einstellen

Stellen Sie hier bei «Arbeitszeit» für «Beginnt» und «Endet» Ihre gewünschten Zeiten ein. Das war es schon! Spätestens beim nächsten Outlook-Start sollte der Kalender Ihre bevorzugten Zeiten berücksichtigen.

Tipp: Wenn Sie gerade hier sind, prüfen Sie auch gleich die anderen Einstellungen: Haken Sie Ihre Arbeitstage an (meist Mo bis Fr) und wählen Sie den ersten Wochentag (im deutschsprachigen Gebiet der Montag). Die «erste Kalenderwoche» unterscheidet sich je nach Zählweise ebenfalls. In den USA ist es die Woche, die den 1. Januar enthält. Laut europäischen Gepflogenheiten (https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8601) ist es hingegen jene Woche, von der mindestens vier Tage im neuen Jahr liegen. Wenn Sie in einem US-Konzern tätig sind, der oft mit Wochenzahlen arbeitet, empfiehlt es sich, dies anzupassen. In allen anderen Fällen greifen Sie zum Eintrag «Erste 4-Tage-Woche». (PCtipp-Forum)