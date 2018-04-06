Tipps & Tricks
Auf 5 Rappen runden in Excel
Es gibt zwar eine Funktion namens RUNDEN. Die rundet jedoch normalerweise nur auf ganze Stellen – sprich: auf den Zehner, aber nicht auf den Fünfer. Doch wäre genau das in der Schweiz häufig wünschenswert, da das 5-Rappen-Stück die kleinste noch benutzte Münzeinheit darstellt.
Über einen Trick funktionierts: Verdoppeln Sie den Wert, den Sie runden wollen, und runden Sie das Ergebnis auf eine ganze Stelle. Teilen Sie zum Schluss den gerundeten Wert wieder durch zwei.
An einem einfachen Beispiel wird das deutlich: 4.56 mal 2 = 9.12; dieser Wert wird gerundet auf 9.10, und schliesslich geteilt durch 2; macht 4.55. In Excel lautet dafür die entsprechende Formel wie folgt: =RUNDEN(4.56*2;1)/2. Oder – weil die zu rundenden Werte meistens schon in einer Zelle (z.B. B3) stehen – einfach mit Zellbezug: =RUNDEN(B3*2;1)/2
Achten Sie auf die richtige Position der Klammern, welche die Bedingung dafür sind, dass Excel den verdoppelten Wert rundet und erst danach wieder durch zwei teilt.
Und selbstverständlich klappt das genauso in anderen Tabellenkalkulationsprogrammen, wie zum Beispiel in Calc aus LibreOffice oder OpenOffice.
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