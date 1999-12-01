Andere Aufzählungszeichen in Word

Markieren Sie den Text, der als Aufzählung formatiert werden soll, und wählen Sie Format/Numerierung und Aufzählungen. Klicken Sie eine der Aufzählungs-Voransichten an und wählen Sie Anpassen. In diesem Menü können Sie bestimmen, wie die Aufzählung formatiert werden soll. Über Zeichen erhalten Sie ein Fenster mit sämtlichen Zeichenfonts. Standardmässig wird der Font Windings für Sonderzeichen verwendet. Falls diese Schriftart nicht auf Ihrem System installiert ist, können Sie natürlich auch eine andere benützen. Wählen Sie im Pulldown-Menü eine Schrift aus und markieren Sie in der Tabelle das gewünschte Zeichen. Bestätigen Sie mit OK und Word wird das gewählte Zeichen für Ihre Aufzählung verwenden. Finden Sie kein passendes Zeichen, so lassen sich auch andere Fonts installieren. Auf der Office-97-CD-ROM befinden sich eine Reihe von Zeichen-Schriftsätzen wie z.B. Wingdings2 und Wingdings3, die sich über das Office-Setup in Ihr System installieren lassen.