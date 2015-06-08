Aus eins mach viel: Excel-Zellen vertikal kopieren

In der Spalte A haben Sie die Namen, in den Spalten B bis E befinden sich Schulnoten. Ihr Auftrag lautet, die Sache «aufzudröseln»: Im neuen Tabellenblatt soll jede erzielte Note mit dem zugehörigen Namen separat erscheinen. Müssen Sie jetzt alles von Hand umkopieren?

Lösung: Keine Bange. Die Kopiertätigkeit wird sich weitgehend aufs Herunterziehen zweier Formeln beschränken. Nehmen wir an, die Namen stehen im ersten Tabellenblatt in A1 bis A5 und die Noten in B1 bis E5. Das bedeutet, es sind bis zu vier Noten pro Name. Ihre Daten werden einen grösseren Zellbereich umfassen; passen Sie die Formeln einfach entsprechend an.

Fügen Sie im Tabelle2 (oder wie auch immer Ihr neues Blatt heisst) in A1 die folgende Formel ein:

=INDEX(Tabelle1!$A$1:$A$5;AUFRUNDEN(ZEILE()/4;0);1)