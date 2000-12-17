17. Dez 2000
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Automatische Bonusberechnung in Excel
Für unseren Aussendienst habe ich folgende Aufgabe, die ich mit Excel lösen möchte, erhalten. Berechne den Bonus und den Spez.-Bonus für den Aussendienst Bonus erhält jeder aufgrund seines Umsatzes im Jahr 2000 siehe Kasten Bonus Spez.-Bonus erhält nur derjenige, der einen Mehrumsatz zum Vorjahr gemacht hat, wenn kein Mehrumsatz: gleich null, also kein Minus siehe Kasten Spez.-Bonus Name Umsatz 1999 Umsatz 2000 Index Bonus in % Spez.-Bonus in % Bonus in Fr. Spez.-Bonus in Fr. Total Bonus in Fr. AA 100 105 105,00% 6% 15% 6,30 0,75 7,05 BB 100 95 95,00% 5% 0% 4,75 0 4,75 CC 88 92 104,55% 5% 14% 4,60 0,56 5,16 DD 73 79 108,22% 4% 15% 3,16 0,9 4,06 EE 103 101 98,06% 6% 0% 6,06 0 6,06 Bonus Spez.-Bonus 0-19 1% 0%-0.99% 10% 20-39 2% 1%-1.99% 11% 40-59 3% 2%-2.99% 12% 60-79 4% 3%-3.99% 13% 80-99 5% 4%-4.99% 14% 100-999 6% 5%-999% 15% Der Bonus in % bezieht sich auf den Umsatz für das Jahr 2000 Der Spez.-Bonus bezieht sich auf den Mehrumsatz in % zum Vorjahr Frage: Kann ich in die Spalten "Bonus" resp. "Spez.-Bonus" eine Formel schreiben, damit der entsprechende %-satz selber gefunden wird?
Ja, das können Sie. Verwenden Sie dazu die Funktion "WENN". Wenn Sie die Funktion "WENN" über den Funktionsassistenten in Excel aufrufen, können Sie dort die Bedingungen nacheinander eingeben, die erfüllt sein müssen.
Am besten ist es, wenn Sie die entsprechenden Bedingungen so in einer Datenbank in Excel speichern, dass Sie sie dort bequem abrufen, d.h. für die Eingabe der Funktion mit der Maus anklicken können.
Sie müssen die WENN-Abfragen miteinander verschachteln, damit Sie alle Bedingungen abfragen können.
Beispiel:
=WENN(B4<=19;1%;WENN(B4<=39;2%;WENN(B4<=59;3% ... ))) usw.,
bis alle Bedingungen erfüllt sind.
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