Automatische Bonusberechnung in Excel

Ja, das können Sie. Verwenden Sie dazu die Funktion "WENN". Wenn Sie die Funktion "WENN" über den Funktionsassistenten in Excel aufrufen, können Sie dort die Bedingungen nacheinander eingeben, die erfüllt sein müssen.

Am besten ist es, wenn Sie die entsprechenden Bedingungen so in einer Datenbank in Excel speichern, dass Sie sie dort bequem abrufen, d.h. für die Eingabe der Funktion mit der Maus anklicken können.

Sie müssen die WENN-Abfragen miteinander verschachteln, damit Sie alle Bedingungen abfragen können.

Beispiel:

=WENN(B4<=19;1%;WENN(B4<=39;2%;WENN(B4<=59;3% ... ))) usw.,

bis alle Bedingungen erfüllt sind.