AutoMounter für Mac hält Server allzeit bereit

Damit sind nicht Unterbrüche oder Abstürze gemeint, sondern eine Kombination aus den Energiesparmechanismen von macOS, der Wechsel vom LAN zu Wi-Fi oder der Art und Weise, wie macOS das SMB-Protokoll handhabt.

Diese Abbrüche stehen oft dem Arbeitsfluss im Weg – und das nicht nur beim verzögerten Zugriff. Wenn eine Automation einen Ordner auf dem NAS überwachen soll, steht sie regelmässig vor verschlossenen Türen. Und wenn ein Ordner vom NAS in der Seitenleiste des Finders abgelegt wird, erscheint viel zu oft die Meldung, dass das Original nicht gefunden werden kann.

Im Internet finden sich zahlreiche Tipps für die Netzwerkkonfiguration oder die Erstellung von Scripts, um die bestehdenen Verbindungen zuverlässig offenzuhalten. Die benutzerfreundlichste Lösung bietet jedoch die kleine Anwendung AutoMounter.

AutoMounter sorgt für Disziplin

Bevor Sie AutoMounter zum ersten Mal starten, holen Sie alle benötigten Server-Volumes auf den Schreibtisch des Macs. Danach werden diese beim Start bereits angezeigt und über die Schaltfläche Geteiltes Element hinzufügen gespeichert, Bild 1.