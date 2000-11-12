Autostart in Windows 2000 oder: wo hat sich «MSConfig» versteckt?

[1][2][3][4]In Windows 2000 existiert das Programm «msconfig.exe» nicht mehr. «msconfig.exe» wurde von Microsoft nur Windows 98/Me spendiert. Sie können unter Start/Programme/Autostart entscheiden, welche Programme beim Aufstarten des PCs mitgeladen werden, indem Sie von der gewünschten Applikation per Drag&Drop im Autostart-Ordner eine Verknüpfung erstellen - wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Wollen Sie genau wissen, was alles beim Start aktiviert wird, so laden Sie sich X-Setup herunter und schauen sich in der Option «Startup/Autorun» die Einträge an: Sie können dann auch auswählen, was gestartet wird und was nicht. Falls Ihnen X-Setup zu umfangreich ist (dieses Tweak-Tool beinhaltet über 500 Einstellungsmöglichkeiten), wäre auch das «Startup Control Panel» eine gute Alternative - dieses Programm wurde «nur» fürs einfache Modifizieren der Autostart-Einträge in Windows 9x/Me/NT/2000 geschrieben. Als weitere Alternative bietet sich StartEd an . Dieses Programm listet ebenfalls sämtliche Startvorgänge auf.