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PCtipp Redaktion
12. Nov 2000
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Autostart in Windows 2000 oder: wo hat sich «MSConfig» versteckt?

Wie kann ich in Windows 2000 bestimmen, welche Programme bei einem Systemstart automatisch gestartet werden sollen und welche nicht? Unter Windows 98 konnte ich unter Start AUSFÜHREN wählen und dann «msconfig» eingeben, worauf ein Fenster geöffnet wurde, bei dem ich die Programme auswählen konnte, die automatisch gestartet werden sollten. Unter Windows 2000 wird «msconfig» nicht gefunden, wenn ich es bei AUSFÜHREN eingebe. Wie gelange ich also in dieses Menü?
© Quelle: PCtipp.ch

[1][2][3][4]In Windows 2000 existiert das Programm «msconfig.exe» nicht mehr. «msconfig.exe» wurde von Microsoft nur Windows 98/Me spendiert. Sie können unter Start/Programme/Autostart entscheiden, welche Programme beim Aufstarten des PCs mitgeladen werden, indem Sie von der gewünschten Applikation per Drag&Drop im Autostart-Ordner eine Verknüpfung erstellen - wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Wollen Sie genau wissen, was alles beim Start aktiviert wird, so laden Sie sich X-Setup herunter und schauen sich in der Option «Startup/Autorun» die Einträge an: Sie können dann auch auswählen, was gestartet wird und was nicht. Falls Ihnen X-Setup zu umfangreich ist (dieses Tweak-Tool beinhaltet über 500 Einstellungsmöglichkeiten), wäre auch das «Startup Control Panel» eine gute Alternative - dieses Programm wurde «nur» fürs einfache Modifizieren der Autostart-Einträge in Windows 9x/Me/NT/2000 geschrieben. Als weitere Alternative bietet sich StartEd an . Dieses Programm listet ebenfalls sämtliche Startvorgänge auf.

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