Tipps & Tricks
Autostart: Reihenfolge festlegen
Um die Reihenfolge zu beeinflussen müssen Sie eine Stapelverarbeitungsdatei anlegen (auch "Batchdatei" genannt). Öffnen Sie dazu einen einfachen Text-Editor wie das Programm "Editor", das Sie standardmässig unter "Start" - "Programme" - "Zubehör" finden. Geben Sie die Reihenfolge der Programme im Autostart nach folgendem Schema ein:
START [Laufwerk]:\[Pfad]\[Programmdatei].EXE Beachten Sie hierbei, dass das oberste Programm in der Liste zuerst gestartet wird. Speichern Sie die komplette Liste unter einem beliebigen Namen mit der Endung ".bat" (z.B. "Start.bat"). Legen Sie die Datei im Autostart-Ordner ab. Diesen finden Sie standardmässig unter "C:\Dokumente und Einstellungen\[Benutzername]\Startmenü\Programme\Autostart". Nun werden in Zukunft die Programme im Autostart in der gewünschten Reihenfolge gestartet.
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