Autostart: Reihenfolge festlegen

START [Laufwerk]:\[Pfad]\[Programmdatei].EXE Beachten Sie hierbei, dass das oberste Programm in der Liste zuerst gestartet wird. Speichern Sie die komplette Liste unter einem beliebigen Namen mit der Endung ".bat" (z.B. "Start.bat"). Legen Sie die Datei im Autostart-Ordner ab. Diesen finden Sie standardmässig unter "C:\Dokumente und Einstellungen\[Benutzername]\Startmenü\Programme\Autostart". Nun werden in Zukunft die Programme im Autostart in der gewünschten Reihenfolge gestartet.