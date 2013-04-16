Avira Antivirus: Gesperrte Websites freischalten

Lösung: In der Konfiguration aller aktuellen Versionen von Avira Antivirus, Avira Internet Security und Avira Professional Security lassen sich URLs festlegen, die die Schutzkomponente von der Prüfung ausnimmt. Dazu öffnen Sie das Programm, klicken auf Extras/Konfiguration und aktivieren oben links den Expertenmodus. Klicken Sie anschliessend in der darunter angeordneten Menüleiste auf die Kategorie Internet Sicherheit und dann auf Browser-Schutz/Suche/Ausnahmen.

Im Feld «Vom Browser-Schutz auszulassende URLs» tragen Sie die jeweilige Adresse ein und ergänzen die Ausnahmeliste über die Schaltfläche Hinzufügen. Auch wenn der Webfilter jetzt die definierten Sites nicht mehr prüft, wird die Schutzsoftware doch weiterhin gefährliche Downloads melden und blockieren.