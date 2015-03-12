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Gaby Salvisberg
12. Mär 2015
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Beim Abspielen von MP3-Dateien das Albumcover zeigen

Beim Abspielen selbst-gerippter MP3-Dateien wollen Sie nicht nur das langweilige MP3-Icon sehen, sondern ein Bild, z.B. das Albumcover. Wie kommen die Bilder da rein?

Mp3tag in Aktion

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Die Abbildungen der Albumcovers müssen den MP3-Dateien im richtigen Format eingepflegt werden.

Damit das alles nicht zu kompliziert wird, gibts Hilfsprogramme wie Mp3tag. Jenes ist kostenlos in Deutsch erhältich; der Programmautor nimmt freiwillige Spenden entgegen. Laden Sie Mp3tag von der Downloadseite herunter und installieren Sie es. 

Starten Sie das Programm und klicken Sie oben aufs gelb-grüne Icon Verzeichnis wechseln. Zeigen Sie ihm auf diesem Weg Ihren Musikordner. Durch den Klick aufs Symbol für MusicBrainz (Quick) klappert das Tool Online-Datenbanken nach Informationen übers Album ab und fügt die mutmasslich korrekten Infos in die Datei ein. Sie können aber alles noch manuell für einzelne oder für mehrere Dateien anpassen. Die Änderungen gelten immer für die aktuell markierten Datensätze. 

Mp3tag in Aktion

 © Quelle: PCtipp.ch

Was Mp3tag nicht findet, ergänzen Sie selbst. Der Klick aufs Icon mit der Weltkugel und dem Doppelpfeil öffnet ein Menü und den Befehl Cover-Art. Damit sucht das Programm bei Amazon durch die Covers des soeben aktuell markierten Albums und bietet meistens mindestens eines ungefähr im Format 500x500 Pixel zum Download an.

Übernehmen Sie das richtige Cover und klicken Sie auf OK, dann werden die Tags gespeichert. (PCtipp-Forum)

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