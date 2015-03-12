Beim Abspielen von MP3-Dateien das Albumcover zeigen

Lösung: Die Abbildungen der Albumcovers müssen den MP3-Dateien im richtigen Format eingepflegt werden.

Damit das alles nicht zu kompliziert wird, gibts Hilfsprogramme wie Mp3tag. Jenes ist kostenlos in Deutsch erhältich; der Programmautor nimmt freiwillige Spenden entgegen. Laden Sie Mp3tag von der Downloadseite herunter und installieren Sie es.

Starten Sie das Programm und klicken Sie oben aufs gelb-grüne Icon Verzeichnis wechseln. Zeigen Sie ihm auf diesem Weg Ihren Musikordner. Durch den Klick aufs Symbol für MusicBrainz (Quick) klappert das Tool Online-Datenbanken nach Informationen übers Album ab und fügt die mutmasslich korrekten Infos in die Datei ein. Sie können aber alles noch manuell für einzelne oder für mehrere Dateien anpassen. Die Änderungen gelten immer für die aktuell markierten Datensätze.