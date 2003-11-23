Benutzerdefiniertes Excel-Format «GROSSBUCHSTABEN»?

Leider gib es keine Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes Format "GROSSBUCHSTABEN" zu erstellen. Wenn Ihnen die Idee mit einer zusätzlichen Spalte und der Formel =GROSS nicht zusagt, bleibt nur noch die Möglichkeit, die Zeichen mit einem Makro zu ändern. Diesem Makro können Sie für den schnelleren Zugriff eine Tastenkombination zuordnen.

Ein Makro, dass alle Zeichen im angegebenen Bereich in Grossbuchstaben ändert, kann etwa wie folgt aussehen: