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PCtipp Redaktion
23. Nov 2003
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Benutzerdefiniertes Excel-Format «GROSSBUCHSTABEN»?

Wie kann ich in Excel 2000 ein benutzerdefiniertes Format kreieren, um bei einer Texteingabe in einer Zelle den Text automatisch in GROSSBUCHSTABEN umzuwandeln? Die Formeln GROSS() und GROSS2() sind mir bekannt, jedoch nicht geeignet, da ich keinen Bezug zu einer anderen Zelle herstellen möchte.
© Quelle: PCtipp.ch

Leider gib es keine Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes Format "GROSSBUCHSTABEN" zu erstellen. Wenn Ihnen die Idee mit einer zusätzlichen Spalte und der Formel =GROSS nicht zusagt, bleibt nur noch die Möglichkeit, die Zeichen mit einem Makro zu ändern. Diesem Makro können Sie für den schnelleren Zugriff eine Tastenkombination zuordnen.

Ein Makro, dass alle Zeichen im angegebenen Bereich in Grossbuchstaben ändert, kann etwa wie folgt aussehen:

© Quelle: PCtipp.ch

Den Bereich müssen Sie noch auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Mögliche Bereiche sind beispielsweise eine Spalte (c:c), eine Zeile (20:20) eine bestimmte Zelle (c20) oder auch die gerade aktive Zelle (ActiveCell.address). Alle Bereichsangaben ausser der letzten, befinden sich immer innerhalb von Anführungszeichen, wie im Beispiel dargestellt!

---------------------------------------

MAKRO ZUM KOPIEREN:

---------------------------------------

Sub GROSSBUCHSTABEN()

Dim zelle As Range

For Each zelle In Range(&quot;A1:C20&quot;).Cells

zelle = UCase(zelle)

Next zelle

End Sub

---------------------------------------

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