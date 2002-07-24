24. Jul 2002
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Benutzerdefiniertes Format für Telefonnummer
Ich möchte im Excel 2000 eine Zelle so formatieren, dass die Eingabe von 0546531953 so dargestellt wird: 054 / 653 19 53. Geht das?
Nichts leichter als das. Schreiben Sie die Telefonnummer in eine Zelle. Wenn Sie z.B. 0665554422 in die Zelle schreiben, wird die die Nummer wohl wie folgt angezeigt, da die führende Null im Standardformat abgeschnitten wird:
Oeffnen Sie nun den Dialog FORMAT/ZELLEN und wechseln Sie vom nun aktiven Format STANDARD zu BENUTZERDEFINIERT. Oberhalb des Auswahlfeldes können Sie nun in der Zeile ein ihren Bedürfnissen entsprechendes Format eingeben. In Ihrem Fall müsste dieses Format so aussehen:
Damit wird nun die eingegebene Telefonnummer dargestellt, wie Sie sich das wünschen.
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