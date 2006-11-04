Berechnet Excel den Mittelwert falsch?

Nein, das ist kein Programmfehler. Da der Mittelwert ja der Durchschnitt ist, berechnen sie die Summe der sieben Zahlen und teilen Sie diese Summe durch 7. Sie werden auf dasselbe Ergebnis kommen. Dass in der Ergenbniszelle Nachkommastellen sichtbar sind, liegt daran, dass die Zellen mit dem Format Zahl und zwei Dezimalstellen formatiert ist. Wenn Sie die Formatierung "Standard" verwenden, werden alle Nachkommastellen sichtbar. Wenn Sie also diese Nachkommastellen nicht anzeigen möchten, müssen Sie dies im Format "Zahl" mit "Dezimalstellen 0" angeben. Dabei gilt es dann jedoch zu beachten, dass die Zahl auf- oder wie in diesem Fall abgerundet wird.