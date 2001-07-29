29. Jul 2001
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Berechnung halber Ferientage in Excel mit «ZählenWenn»-Funktion
Vielen Dank für euren letzten Tip. Hat alles gut geklappt. Ich kann jetzt alle S, alle K und alle F in einer Tabelle zusammenzählen. Nun habe ich folgendes Problem. Hat ein Mitarbeiter nur einen halben Tag Ferien bezogen, wird bei Eingabe F für Ferien ein ganzer Tag berechnet. =zählenwenn($A$1:$A$30;"F"). Wie kann ich nun rechnen, wenn nur ein halber Tag bezogen wird? Halber Tag Ferien = Eingabe hf
Sie müssen zusätzlich zu den vollen Ferientagen "F" die halben Ferientage "hf" dazuaddieren.
=zählenwenn($A$1:$A$30;"F") + zählenwenn($A$1:$A$30;"hf")*0.5
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