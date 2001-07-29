Berechnung halber Ferientage in Excel mit «ZählenWenn»-Funktion

Vielen Dank für euren letzten Tip. Hat alles gut geklappt. Ich kann jetzt alle S, alle K und alle F in einer Tabelle zusammenzählen. Nun habe ich folgendes Problem. Hat ein Mitarbeiter nur einen halben Tag Ferien bezogen, wird bei Eingabe F für Ferien ein ganzer Tag berechnet. =zählenwenn($A$1:$A$30;"F"). Wie kann ich nun rechnen, wenn nur ein halber Tag bezogen wird? Halber Tag Ferien = Eingabe hf

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