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PCtipp Redaktion
30. Mai 2001
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Bestehende Formeln auf 5 Rappen Runden in Excel

Runden in Excel. Ich habe Ihren Tip gelesen, es funktioniert jedoch nicht wenn man eine bestehende Formel runden will. Die Zahlen die ich Runden möchte, sind mit anderen Zahlen und Formeln verknüpft.
© Quelle: PCtipp.ch

Die Rundung sollte in jedem Fall funktionieren. Sie müssen jedoch darauf achten, dass sich die bestehende Formel komplett in einer Klammer befindet. Danach verfahren Sie mit diesem Klammerinhalt wie wenn es eine "normale" Zahl oder ein normaler Zellbezug wäre.

Um bestehende Formeln mit einer Runden-Formel "einzufassen", gehen Sie am Besten folgendermassen vor:

Klicken Sie in die Zelle, deren Inhalt gerundet werden soll, damit die Formel in der Formelzeile oben erscheint. Klicken Sie gleich hinter dem Gleichheitszeichen = in diese Formel um den Cursor dort zu positionieren. Schreiben Sie dann an dieser Stelle "RUNDEN(" und ganz am Ende der Formel schliessen Sie die Klammer ")".

© Quelle: PCtipp.ch

Oeffnen Sie nun den Formeleditor, indem Sie den Cursor in das Wort "Runden" setzen und auf das Gleichheitszeichen klicken. Nun können Sie etwas übersichtlicher arbeiten.

© Quelle: PCtipp.ch

Setzen Sie die Formel, die sich jetzt in der ersten Zeile befindet erneut in Klammern und gleich dahinter "/5". Springen Sie zur nächsten Zeile (Anz_Stellen) und geben Sie dort eine "2" ein. Klicken Sie dann auf OK um den Formeleditor zu schliessen.

© Quelle: PCtipp.ch

Nun setzen Sie den Cursor nochmals ganz ans Ende der Formel in der Formelzeile und hängen zum Abschluss noch den Teil "*5" hinten an die Formel

© Quelle: PCtipp.ch

Sie können auch die Funktion "VRUNDEN" verwenden, achten Sie aber darauf, dass bei Minus-Zahlen auch bei "Vielfaches" in der Formel ein Minus eingetragen wird (z.B. -0.05).

Beispiele beider Rundungs-Formeln:

© Quelle: PCtipp.ch

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