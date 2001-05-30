Bestehende Formeln auf 5 Rappen Runden in Excel

Die Rundung sollte in jedem Fall funktionieren. Sie müssen jedoch darauf achten, dass sich die bestehende Formel komplett in einer Klammer befindet. Danach verfahren Sie mit diesem Klammerinhalt wie wenn es eine "normale" Zahl oder ein normaler Zellbezug wäre.

Um bestehende Formeln mit einer Runden-Formel "einzufassen", gehen Sie am Besten folgendermassen vor:

Klicken Sie in die Zelle, deren Inhalt gerundet werden soll, damit die Formel in der Formelzeile oben erscheint. Klicken Sie gleich hinter dem Gleichheitszeichen = in diese Formel um den Cursor dort zu positionieren. Schreiben Sie dann an dieser Stelle "RUNDEN(" und ganz am Ende der Formel schliessen Sie die Klammer ")".