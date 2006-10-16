Bestimmtes Verzeichnis über einen Excel-Button öffnen

Nun wird mit einem Klick auf diesen Hyperlink die entsprechende Datei (PDF) im entsprechenden Programm (Adobe Reader) geöffnet.

Wenn es sehr viele PDF-Dateien sind, sagt Ihnen eventuell die zweite Möglichkeit eher zu. Hier wird einfach der Windows-Explorer im entsprechenden Verzeichnis geöffnet und Sie können die gewünschte Datei doppelklicken, um Sie zu öffnen. Als Erstes stellen Sie sicher, dass die "Visual Basic"-Symbolleiste eingeblendet ist. Sollte sie fehlen, klicken Sie oben bei den Symbolleisten irgendwo in den leeren grauen Bereich und aktivieren die Symbolleiste. Sie finden dort das Symbol für die Steuerelement-Toolbox, das Sie anklicken, um den Button auszuwählen. Button heisst auf deutsch "Befehlsschaltfläche". Klicken Sie das Symbol an, können Sie eine Schaltfläche auf dem Excel-Sheet aufziehen. Danach geben Sie dem Button einen aussagekräftigen Namen. Klicken Sie mit rechts auf die Schaltfläche und wählen Sie "Befehlsschaltfläche/Bearbeiten". Ändern Sie dann den Namen.