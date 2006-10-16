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PCtipp Redaktion
16. Okt 2006
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Bestimmtes Verzeichnis über einen Excel-Button öffnen

Ich habe in Excel eine Projektliste. Jedem einzelnen Projekt sind einige PDF-Dateien zugeordnet. Kann ich in Excel einen Button einbauen, der mich zu den gespeicherten PDF-Dateien bringt? Ich möchte also konkret viele PDF-Dateien mit einer Excel-Datei verlinken.
© Quelle: PCtipp.ch

Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die wohl einfachste Variante arbeitet mit Hyperlinks. Dabei müssen Sie jede zugeordnete Datei in eine Zelle schreiben und diesen Text dann mit dem Hyperlink zu der PDF-Datei versehen. Markieren Sie die entsprechende Zelle und rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontext-Menü auf

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Wählen Sie "Hyperlink" und geben Sie im Anschluss daran die Datei an, die verlinkt werden soll.

© Quelle: PCtipp.ch

Nun wird mit einem Klick auf diesen Hyperlink die entsprechende Datei (PDF) im entsprechenden Programm (Adobe Reader) geöffnet.

Wenn es sehr viele PDF-Dateien sind, sagt Ihnen eventuell die zweite Möglichkeit eher zu. Hier wird einfach der Windows-Explorer im entsprechenden Verzeichnis geöffnet und Sie können die gewünschte Datei doppelklicken, um Sie zu öffnen. Als Erstes stellen Sie sicher, dass die "Visual Basic"-Symbolleiste eingeblendet ist. Sollte sie fehlen, klicken Sie oben bei den Symbolleisten irgendwo in den leeren grauen Bereich und aktivieren die Symbolleiste. Sie finden dort das Symbol für die Steuerelement-Toolbox, das Sie anklicken, um den Button auszuwählen. Button heisst auf deutsch "Befehlsschaltfläche". Klicken Sie das Symbol an, können Sie eine Schaltfläche auf dem Excel-Sheet aufziehen. Danach geben Sie dem Button einen aussagekräftigen Namen. Klicken Sie mit rechts auf die Schaltfläche und wählen Sie "Befehlsschaltfläche/Bearbeiten". Ändern Sie dann den Namen.

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Klicken Sie erneut mit rechts auf den Button aber wählen Sie diesmal "Code anzeigen"

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Ergänzen Sie dann das Codegerüst mit der mittleren Zeile. In diesem Beispiel liegen alle PDF-Dateien im Verzeichnis C:\__PDFs\. Diesen Pfad müssen Sie natürlich auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Wird kein Pfad angegeben, öffnet der Windows-Explorer im Verzeichnis "Eigene Dateien" des aktuellen Users.

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Wenn Sie nun auf die Schaltfläche klicken, wird der Explorer im Verzeichnis C:\__PDFs\ geöffnet und Sie können die gewünschte PDF-Datei mit einem Doppelklick öffnen.

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CODEZEILE ZUM KOPIEREN

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Shell &quot;explorer.exe C:\__PDFs\&quot;, 1

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