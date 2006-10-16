Tipps & Tricks
Bestimmtes Verzeichnis über einen Excel-Button öffnen
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die wohl einfachste Variante arbeitet mit Hyperlinks. Dabei müssen Sie jede zugeordnete Datei in eine Zelle schreiben und diesen Text dann mit dem Hyperlink zu der PDF-Datei versehen. Markieren Sie die entsprechende Zelle und rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontext-Menü auf
Wählen Sie "Hyperlink" und geben Sie im Anschluss daran die Datei an, die verlinkt werden soll.
Nun wird mit einem Klick auf diesen Hyperlink die entsprechende Datei (PDF) im entsprechenden Programm (Adobe Reader) geöffnet.
Wenn es sehr viele PDF-Dateien sind, sagt Ihnen eventuell die zweite Möglichkeit eher zu. Hier wird einfach der Windows-Explorer im entsprechenden Verzeichnis geöffnet und Sie können die gewünschte Datei doppelklicken, um Sie zu öffnen. Als Erstes stellen Sie sicher, dass die "Visual Basic"-Symbolleiste eingeblendet ist. Sollte sie fehlen, klicken Sie oben bei den Symbolleisten irgendwo in den leeren grauen Bereich und aktivieren die Symbolleiste. Sie finden dort das Symbol für die Steuerelement-Toolbox, das Sie anklicken, um den Button auszuwählen. Button heisst auf deutsch "Befehlsschaltfläche". Klicken Sie das Symbol an, können Sie eine Schaltfläche auf dem Excel-Sheet aufziehen. Danach geben Sie dem Button einen aussagekräftigen Namen. Klicken Sie mit rechts auf die Schaltfläche und wählen Sie "Befehlsschaltfläche/Bearbeiten". Ändern Sie dann den Namen.
Klicken Sie erneut mit rechts auf den Button aber wählen Sie diesmal "Code anzeigen"
Ergänzen Sie dann das Codegerüst mit der mittleren Zeile. In diesem Beispiel liegen alle PDF-Dateien im Verzeichnis C:\__PDFs\. Diesen Pfad müssen Sie natürlich auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Wird kein Pfad angegeben, öffnet der Windows-Explorer im Verzeichnis "Eigene Dateien" des aktuellen Users.
Wenn Sie nun auf die Schaltfläche klicken, wird der Explorer im Verzeichnis C:\__PDFs\ geöffnet und Sie können die gewünschte PDF-Datei mit einem Doppelklick öffnen.
----------------------------------
CODEZEILE ZUM KOPIEREN
----------------------------------
Shell "explorer.exe C:\__PDFs\", 1
----------------------------------
Kommentare