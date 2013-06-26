Bilder gemäss Exceltabelle umbenennen

Lösung: Wenn Sie die Liste mit den alten und neuen Artikelnummern schon in einer Exceldatei parat haben, rückt Ihr Ziel in unmittelbare Griffnähe. Sie können nämlich Excel zum Erstellen der Batchdatei verwenden, die danach jedes Bild korrekt umbenennt.

Wichtig! Erstellen Sie vom gesamten Bilderordner eine Arbeitskopie und verarbeiten Sie hier nur diesen mittels Batchdatei. Falls in der Batchdatei etwas nicht stimmen sollte, sind die Originale nicht betroffen.

Kopie erstellt? Dann gehts jetzt zunächst zurück zu Excel. Die Syntax zum Umbenennen des ersten Bildes muss für die Batchdatei z.B. so lauten:

ren 101319000.jpg 132-03305-000.jpg

Ebenfalls wichtig: Falls die Dateinamen ein Leerzeichen enthalten, müssen diese am Schluss im Umbenennen-Befehl durch Anführungszeichen eingefasst sein. Der Befehl müsste dann am Schluss so aussehen:

ren "101319000.jpg" "132-03305-000.jpg"

Sie brauchen also diese Elemente:

Umbenennenbefehl (ren), Leerzeichen, (allenfalls Anführungszeichen "), Artikel alt, Endung .jpg, (allenfalls Anführungszeichen "), Leerzeichen, (allenfalls Anführungszeichen "), Artikel neu, Endung jpg, (allenfalls Anführungszeichen ").

Und genau in dieser Reihenfolge verbinden oder verketten Sie nun die benötigten Elemente. Hierfür können Sie sie per kaufmännischem UND (dem &-Zeichen) oder per Funktion VERKETTEN zusammenführen. Das Resultat ist dasselbe:

In C2 lautet die Formel somit:

="ren"&" "&A2&".jpg"&" "&B2&".jpg"

oder mit Anführungszeichen:

="ren"&" "&""""&A2&".jpg"&""""&" "&""""&B2&".jpg"&""""

oder so:

=VERKETTEN("ren";" ";A2;".jpg";" ";B2;".jpg")

bzw. mit Anführungszeichen:

=VERKETTEN("ren";" ";"""";A2;".jpg";"""";" ";"""";B2;".jpg";"""")

Sie können natürlich die beiden Leerzeichen auch gleich bei «ren » und beim ersten «.jpg » mit hinein nehmen, solange die Reihenfolge stimmt. Die Formel können Sie jetzt ganz normal in der Spalte C herunterkopieren. Da verkettet Excel für Sie den erforderlichen Befehl für jede einzelne Datei.

Da steht jeweils ein Anführungszeichen zuviel! Und das mit Absicht, sonst liefert Excel einen Fehler. Das liegt daran, dass Excel Anführungszeichen meist als Teil der Befehlssyntax betrachtet. Wenn Sie die Anführungszeichen in der tatsächlich benötigten Anzahl eintippen, sehen Sie sich mit einer Fehlermeldung konfrontiert. Wollen Sie ihm ein Anführungszeichen als Text schmackhaft machen, müssen Sie es verdoppeln. Man nennt das auch «maskieren» oder «escapen».

Starten Sie nun nebenher den Texteditor Notepad. Markieren Sie in Excel exakt die Zellen mit den zusammengefügten «ren»-Befehlen und kopieren Sie sie (z.B. per Tastenkombination Ctrl+C). Wechseln Sie zum Notepad und fügen Sie die Befehle ein (Ctrl+V). Schon erscheinen die Befehle, Zeile für Zeile.