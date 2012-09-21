Blockierte Partition mit GParted löschen

Lösung: Manche USB-Sticks verfügen über eine Sicherheitsfunktion, die den Stick automatisch mit einem Schreibschutz versieht, sobald ein Defekt auftritt. So kann man die Daten noch auslesen - und dann den Stick entsorgen. Sollte bei Ihnen dieser Sicherheitsmechanismus zugeschlagen haben, wird das mit dem Partitionieren/Formatieren des Sticks wohl nichts werden.

Oder ist wirklich nur mit Berechtigungen oder Ähnlichem etwas schiefgegangen - und hat das Symptom nichts mit einem Defekt des Sticks zu tun? Dann können Sie versuchen, ihn mit GParted Live zu partitionieren. Tun Sie das aber erst, wenn Sie Ihre (hoffentlich übliche) Datensicherung abgeschlossen haben.

Wichtig: Seien Sie mit GParted vorsichtig. Wie alle Linux-basierenden Live-CDs verwendet GParted keine Laufwerksbuchstaben (z.B. «E:»), sondern Volume-Bezeichnungen (z.B. «/dev/sdb»). Prüfen Sie also ganz genau, welche Partitionen Sie löschen!

So gehts: Laden Sie die GParted-Live-ISO-Datei herunter, etwa über den Link betitelt mit «Download latest gparted-live-0.13.1-2.iso». Brennen Sie sie mit einer Funktion wie «Abbild brennen» oder «Image brennen» auf einen leeren CD-Rohling. Starten Sie danach den PC damit auf. Sollte er nicht automatisch ab CD booten, halten Sie Ausschau nach der Taste zum Aufrufen eines Boot-Menüs, über das Sie den Start ab CD anstossen.

Beim Booten will die CD noch ein paar Dinge wissen, damit die Oberfläche mit dem richtigen Tastaturlayout und in der richtigen Sprache erscheint. Wählen Sie zuerst per Pfeiltasten die oberste Option «GParted Live (Default settings)» und drücken Enter.