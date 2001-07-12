Wie kann ich Buchstaben in Excel zählen?

Als Bereich wird die Tabelle angegeben, in denen sich die S und K's befinden. Achten Sie aber darauf, eine allenfalls vorhandene Titelzeile nicht mit einzubeziehen, sonst werden die dort enthaltenen Buchstaben ebenfalls gezählt.

Als Suchkriterium geben Sie den entsprechenden Buchstaben ein. Es werden dann alle Werte/Zeichen im angegebenen Bereich gezählt, die dem Suchkriterium entsprechen.

Die Formel lautet: