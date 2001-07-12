12. Jul 2001
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Wie kann ich Buchstaben in Excel zählen?
Ich habe eine Absenzenliste in Excel erstellt. Dort werden Schule mit S und Krank mit K eingetragen. Nun möchte ich dass Excel alle S in einer Spalte zusammenzählt und alle K in einer andern Spalte. Wie kann ich in Excel Buchstaben zählen?
Um die Anzahl aller "S" und aller "K" zu eruieren können Sie die Funktion "ZÄHLENWENN" verwenden.
Als Bereich wird die Tabelle angegeben, in denen sich die S und K's befinden. Achten Sie aber darauf, eine allenfalls vorhandene Titelzeile nicht mit einzubeziehen, sonst werden die dort enthaltenen Buchstaben ebenfalls gezählt.
Als Suchkriterium geben Sie den entsprechenden Buchstaben ein. Es werden dann alle Werte/Zeichen im angegebenen Bereich gezählt, die dem Suchkriterium entsprechen.
Die Formel lautet:
Optional können Sie noch einen Text vor die Formel setzen, damit Sie auch später noch wissen, was in dieser Zelle zusammengezählt wird. Diese Formel sieht dann im Endeffekt so aus wie unten dargestellt (Formel aus Zelle E1):
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