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Gaby Salvisberg
18. Aug 2014
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Canon-MFC als Scanner/Kopierer ohne Farbpatronen betreiben

Sie möchten Ihren Canon PIXMA iP3600, iP4600, MP540, MP620, MP630, MP810 oder MP980 nur noch als Scanner, Schwarzweiss-Drucker oder Schwarzweiss-Kopierer verwenden. Aber weil die Farbpatronen leer sind, meckert das Gerät. Was nun?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung - ohne Gewähr! Laut Benutzerberichten und Infos der Seite tintenwelt.de lässt sich mit einem einfachen Trick die Tintenfüllstandsanzeige der genannten Geräte abschalten. Es handelt sich laut «Tintenwelt» um die Geräte Canon PIXMA iP3600, iP4600, MP540, MP620, MP630 und MP980; ferner meldete ein Benutzer im PCtipp-Forum auch Erfolg bei seinem MP810.

Durch das Abschalten der Anzeige für die Farbpatronen wird im Falle einer leeren Patrone keine Fehlermeldung mehr herausgegeben. Beachten Sie auch den Hinweis am Schluss.

Bevor Sie die Tintenfüllstandsanzeige deaktivieren, muss die Patrone als komplett leer angezeigt werden. Das wird mittels Fehlermeldung erfolgen wie z.B. «Der Tintenstand folgender Patronen konnte nicht korrekt ermittelt werden» oder «Der Tintenbehälter folgender Patrone ist wahrscheinlich leer und sollte ersetzt werden». Das Gerät muss (z.B. über ein Symbol oder einen Buchstaben) anzeigen, um welchen Tintenbehälter es sich dabei handelt.

Je nach Druckermodell unterscheidet sich der Vorgang leicht. Es gibt herkömmliche Canon-Tintenstrahldrucker mit zwei oder drei Tasten sowie Canon-Multifunktions- oder Fotodrucker mit Display.

Herkömmliche Canon-Tintenstrahlstrucker

Drücken und halten Sie die Papiervorschubtaste so lange, bis das Gerät wieder druckt oder die Fehlermeldung vom Bildschirm verschwindet. Die Vorschubtaste ist üblicherweise mit einem Dreieck in einem Kreis gekennzeichnet. 

Canon-Multifunktions- oder Fotodrucker

Bei diesen Geräten drücken und halten Sie je nach Modell entweder die OK- oder die Stopp-Taste (Dreieck in einem Kreis) so lange, bis das Gerät wieder arbeitet.

Das ist für jede leere Patrone, die Sie dadurch ab sofort ignorieren, einmal erforderlich. Falls Sie später wieder eine neue Original-Patrone einlegen, aktiviert sich die Tintenfüllstandsanzeige wieder automatisch.

Hinweis: Der Drucker druckt nun ohne Murren weiter und sollte den beanstandeten Patronen auch weiterhin Tinte entlocken, bis sie wirklich leer sind. Der Druckkopf des Gerätes könne aber angeblich beschädigt werden, falls der Drucker mit Farben zu drucken versucht, die nicht mehr da sind. Achten Sie also genau darauf, in den Druckaufträgen ausschliesslich Schwarzweiss bzw. nur die schwarze Tinte zu verwenden - ohne Beizug der Farbpatronen für die Graustufen. (PCtipp-Forum)

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