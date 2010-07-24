CD-Image .mdf in .iso umwandeln?

Problem: Ich habe eine Image-Datei mit Dateiendung «.mdf». Dazu gehört auch eine kleine Datei mit Endung «.mds». Ich wollte das Image auf CD brennen, aber CDBurnerXP kann offenbar mit .mdf-Dateien nichts anfangen. Wie bekomme ich diese .mdf-Datei jetzt gebrannt?

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