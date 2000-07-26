CD-Schublade lässt sich nicht mehr öffnen

Alle CD-ROM-Laufwerke besitzen eine Not-Entriegelung, die das gewaltlose Öffnen der Schublade ermöglicht. Der Notauswurf ist eine kleine runde Öffnung in der Frontblende, direkt unterhalb der Schublade. In diese stecken Sie vorsichtig einen dünnen Uhrmacherschraubenzieher oder eine aufgebogene Büroklammer und drücken langsam nach innen. Gleichzeitig hebeln Sie vorsichtig mit einem zweiten Schraubendreher an der Laufwerks-Schublade. Sie werden es genau spüren, wann der Riegel entsichert ist. Wenn Sie die CD-Schublade auf diese Weise nicht mehr öffnen können, dann ist etwas im Innern verklemmt. In diesem Falle sollten Sie das CD-ROM dem TEAC-Support [1] einsenden und reparieren lassen oder, falls die Reparaturkosten mehr als sFr. 100.- betragen, gleich ein neues CD-ROM- oder DVD-Laufwerk kaufen.