23. Dez 2015
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Chrome: Automatisch im privaten Modus starten
Ohne den Browser zu starten: So surfen Sie automatisch inkognito.
Googles Browser Chrome bietet einen Privat-Modus an, welcher keine Browsing-History anlegt. Normalerweise muss man dazu den Browser öffnen und über das Einstellungsmenü ein Inkognito-Fenster öffnen. Wenn Sie bereits inkognito starten wollen, gehen Sie wie folgt vor (Sie müssen dazu als Administrator angemeldet sein):
- Erstellen Sie eine Verknüpfung von Chrome auf dem Desktop.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon und wählen Sie Eigenschaften.
- Im Feld Ziel ergänzen Sie die bereits vorhandenen Paramter um den Begriff
-incognito (Leerzeichen davor setzen).
- Klicken Sie auf Übernehmen und OK.
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