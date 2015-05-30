Chrome: Lesezeichen anzeigen und sortieren

Google scheint zu wollen, dass Sie Ihre Lieblingsseiten immer wieder neu suchen müssen. Anders ist nicht zu erklären, dass die Lesezeichenverwaltung zum Beispiel gegenüber einem Firefox arg zu wünschen übrig lässt. So ist es seit geraumer Zeit nicht mehr möglich, die Chrome-Bookmarks in einer senkrechten Leiste dauerhaft einzublenden. Und auch das Sortieren erschliesst sich nicht auf den ersten Blick. Hier die Tipps.

Waagrechte Leiste: Haben Sie nur eine bis zwei Handvoll Lieblingsseiten, packen Sie diese am besten in die horizontale Leiste. Die blenden Sie in Chrome mit Ctrl+Shift+B (Strg+Umschalt+B) ein oder wieder aus. Versammeln Sie Ihre Lesezeichen in einem Ordner, den Sie direkt in die Lesezeichenleiste stecken. Wenn Sie diesen ausklappen, haben Sie wenigstens von jeder Webseite aus Zugriff auf diese. Sie können hierfür auch den bestehenden Ordner Weitere Lesezeichen verwenden.

Lesezeichenmanager öffnen: Eigentlich ist es nur der Lesezeichenmanager, der Ihnen in Google Chrome vollen Zugriff und gute Übersicht über die gesammelten Bookmarks bietet. Den erreichen Sie über einen von drei Wegen: Entweder über die Tastenkombination Ctrl+Shift+O (Strg+Umschalt+O), über das Chrome-Menü/Lesezeichen/Lesezeichen-Manager oder über die Link-Adresse chrome://bookmarks. Wie, eine Link-Adresse? Richtig! Das führt uns zum nächsten Tipp. Denn fast alles, was Sie mit einem Link machen können, geht eigentlich auch mit den Lesezeichen.

Lesezeichenmanager als Lesezeichen speichern: Blenden Sie einmal die waagrechte Lesezeichenleiste ein (Ctrl+Shift+B) und öffnen Sie den Lesezeichen-Manager (Ctrl+Shift+O). Packen Sie per Maus das kleine Icon, das unmittelbar vor «chrome://bookmarks» steht, und ziehen Sie es in die Lesezeichenleiste. Jetzt haben Sie in den Lesezeichen eine Verknüpfung auf den Lesezeichenmanager. Schieben Sie das an die gewünschte Stelle in der Leiste. So brauchen Sie nicht über die Tastenkombination nachzudenken, wenn Sie den Lesezeichenmanager öffnen wollen.

Lesezeichen als Startseite: Wollen Sie sowieso immer den Lesezeichenmanager öffnen, wenn Sie Chrome starten? Öffnen Sie übers Chrome-Menü die Einstellungen. Unter «Beim Start» aktivieren Sie «Bestimmte Seite oder Seiten öffnen». Klicken Sie auf «Seiten festlegen». Nun fügen Sie hier chrome://bookmarks/ als eine der immer zu öffnenden Seiten ein. Sie können auch Ihre bisherige Startseite mit eintragen. Falls Sie auch gerne die «Neuer Tab»-Seite als Startseite hätten, bitte schön: chrome://newtab.

Lesezeichen sortieren: Nicht wenige Nutzer halten vergeblich Ausschau nach einer Sortierfunktion für ihre Chrome-Lesezeichen. Das war schon in früheren Versionen enorm gut versteckt: Da ging das noch im Lesezeichenmanager, gefolgt vom Klick auf den zu sortierenden Ordner, danach gings zu Organisieren/Neu sortieren nach Titel.