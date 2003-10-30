Cursor an die richtige Stelle setzen

Word kennt eine ganze Reihe nützlicher Tastenkombinationen, um den Cursor an die richtige Stelle zu bringen: Wenn Sie an das Ende oder an den Anfang eines Dokumentes springen möchten, drücken Sie die Tasten "CTRL+Home" beziehungsweise "CTRL+End". Sie finden die "Home" und die "End"-Taste auf der Tastatur zwischen dem Alphabet und dem Zahlenblock. Wenn Sie zur Stelle springen möchten, die als letztes bearbeitet wurde, bevor das Dokument geschlossen wurde, drücken Sie die Kombination "SHIFT+F5". Eine Übersicht über viele nützliche Tastenkombinationen finden Sie im PCtipp-Archiv [1].