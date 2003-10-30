30. Okt 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Cursor an die richtige Stelle setzen
Ich habe ein sehr langes Word-Dokument. Jedes mal wenn ich die Datei öffne, beginnt diese ganz am Anfang. Damit ich an der richtigen Stelle editieren kann, muss ich bis zum Ende scrollen. Gibt es eine schnellere Möglichkeit, den Cursor am Ende zu positionieren?
Word kennt eine ganze Reihe nützlicher Tastenkombinationen, um den Cursor an die richtige Stelle zu bringen: Wenn Sie an das Ende oder an den Anfang eines Dokumentes springen möchten, drücken Sie die Tasten "CTRL+Home" beziehungsweise "CTRL+End". Sie finden die "Home" und die "End"-Taste auf der Tastatur zwischen dem Alphabet und dem Zahlenblock. Wenn Sie zur Stelle springen möchten, die als letztes bearbeitet wurde, bevor das Dokument geschlossen wurde, drücken Sie die Kombination "SHIFT+F5". Eine Übersicht über viele nützliche Tastenkombinationen finden Sie im PCtipp-Archiv [1].
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