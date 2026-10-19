Problem: Sie möchten, dass ChatGPT Ihre Texte möglichst in Ihrem eigenen Schreibstil verfasst.

Lösung: Suchen Sie Texte he­raus, die Sie selbst geschrieben haben und die Ihren Schreibstil widerspiegeln. Öffnen Sie einen neuen Chat mit ChatGPT und laden Sie die Dokumente mit den Texten als Anhang hoch. Alternativ können Sie die Texte auch kopieren und direkt im Chatfenster einfügen. Je mehr Texte Sie ChatGPT zur Verfügung stellen, desto besser. Mehr als zehn A4-Seiten sind aber nicht nötig. Geben Sie ChatGPT nun die folgende, etwas längere Anweisung: «Reagiere als professioneller Literaturwissenschaftler und Sprachexperte. Analysiere alle angehängten/eingefügten Texte ausschliesslich nach sprachlichen Kriterien. Berücksichtige dabei die folgenden vier Hauptbereiche:

Wortwahl: Welche Wortarten dominieren (z. B. Nominalstil oder Verbalstil)? Gibt es Auf­fälligkeiten wie Fachbegriffe, Fremd­wörter, Neologismen oder emotional geladene Wörter?

Satzbau (Syntax): Wie sind die Sätze strukturiert? Überwiegen komplexe Satzgefüge (Hypotaxe) oder kurze Hauptsätze (Parataxe)? Gibt es unvollständige Sätze (Ellipsen)?

Sprachstil & Sprachebene: Auf welchem sprachlichen Niveau bewegt sich der Text (z. B. Hochsprache, Umgangssprache, Fachsprache, Vulgärsprache)? Welcher Tonfall wird trans­portiert (z. B. ironisch, sachlich, emotional)?

Rhetorische Mittel: Welche Stilfiguren (z. B. Metaphern, Vergleiche, Anaphern, Alliterationen, rhetorische Fragen) werden genutzt?»

ChatGPT wird Ihnen anschliessend eine umfangreiche Analyse auflisten.

Jetzt geben Sie den folgenden Prompt ein: «Formuliere diese Analyse als Anweisung, die ich in den Einstellungen von ChatGPT unter Personalisierung > Individuelle Hinweise einfügen kann.»

Kopieren Sie danach die Anweisung, die ChatGPT generiert hat. Klicken Sie unten links auf Ihr Profilbild/Einstellungen/Personalisierung und fügen Sie den Text im Feld Individuelle Hinweise ein. Speichern Sie die Änderungen.