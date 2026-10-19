Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
19. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

KI-Tipps

Mein eigener Schreibstil in ChatGPT

Wie verfasst ChatGTP meinen eigenen Schreibstil?

Lassen Sie ChatGPT Ihren Schreibstil analysieren

© PCtipp

Problem: Sie möchten, dass ChatGPT Ihre Texte möglichst in Ihrem eigenen Schreibstil verfasst.

Lösung: Suchen Sie Texte he­raus, die Sie selbst geschrieben haben und die Ihren Schreibstil widerspiegeln. Öffnen Sie einen neuen Chat mit ChatGPT und laden Sie die Dokumente mit den Texten als Anhang hoch. Alternativ können Sie die Texte auch kopieren und direkt im Chatfenster einfügen. Je mehr Texte Sie ChatGPT zur Verfügung stellen, desto besser. Mehr als zehn A4-Seiten sind aber nicht nötig. Geben Sie ChatGPT nun die folgende, etwas längere Anweisung: «Reagiere als professioneller Literaturwissenschaftler und Sprachexperte. Analysiere alle angehängten/eingefügten Texte ausschliesslich nach sprachlichen Kriterien. Berücksichtige dabei die folgenden vier Hauptbereiche:

  • Wortwahl: Welche Wortarten dominieren (z. B. Nominalstil oder Verbalstil)? Gibt es Auf­fälligkeiten wie Fachbegriffe, Fremd­wörter, Neologismen oder emotional geladene Wörter?

  • Satzbau (Syntax): Wie sind die Sätze strukturiert? Überwiegen komplexe Satzgefüge (Hypotaxe) oder kurze Hauptsätze (Parataxe)? Gibt es unvollständige Sätze (Ellipsen)?

  • Sprachstil & Sprachebene: Auf welchem sprachlichen Niveau bewegt sich der Text (z. B. Hochsprache, Umgangssprache, Fachsprache, Vulgärsprache)? Welcher Tonfall wird trans­portiert (z. B. ironisch, sachlich, emotional)?

  • Rhetorische Mittel: Welche Stilfiguren (z. B. Metaphern, Vergleiche, Anaphern, Alliterationen, rhetorische Fragen) werden genutzt?»

ChatGPT wird Ihnen anschliessend eine umfangreiche Analyse auflisten.

Jetzt geben Sie den folgenden Prompt ein: «Formuliere diese Analyse als Anweisung, die ich in den Einstellungen von ChatGPT unter Personalisierung > Individuelle Hinweise einfügen kann.»

Kopieren Sie danach die Anweisung, die ChatGPT generiert hat. Klicken Sie unten links auf Ihr Profilbild/Einstellungen/Personalisierung und fügen Sie den Text im Feld Individuelle Hinweise ein. Speichern Sie die Änderungen. 

Kommentare

Künstliche Intelligenz Tipps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Praxis
Fonts
Windows 11: Neue Schriftarten installieren – so gehts
Schriftarten – sogenannte Fonts – tragen zur Dekoration und Gestaltung von Dokumenten aller Art bei. Neue zu finden und diese zu installieren ist mittlerweile sehr simpel, wenn man weiss wie. So gehts.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
18. Okt 2026
Mehr erfahren
Praxis
Nervenschonung
Unerwünschte Websites aus Suchresultaten fernhalten
Bei der Websuche trifft man immer wieder auf Resultate von Domains, die man lieber komplett meiden möchte. Ein Add-on für Firefox, Chrome und Safari hilft, diese aus den Suchresultaten fernzuhalten.
5 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
18. Okt 2026
Mehr erfahren
News
Gefälschte Loginwarnung im Namen von PostFinance
Eine gefälschte Nachricht, die so aussieht, als stamme sie von PostFinance, warnt vor einem unerwarteten Anmeldeversuch beim Bankkonto und fordert dazu auf, einen Link anzuklicken.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
19. Okt 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
App-Tipps
Gutes aus Europa - Software-Alternativen zu US-Produkten
Europa möchte sich von den USA softwaretechnisch unabhängiger machen. Dieser Wunsch hält auch zunehmend bei Privatanwendern Einzug. In diesem Artikel finden Sie die besten Alternativen zu häufig genutzter US-Software.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
6. Okt 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Praxis
Gratis: Academy-Webinar
Swisstopo-App: Das Swisstopo-Webinar gratis zum Anschauen
Im PCtipp-Swisstopo-Academy-Webinar war das Thema: «swisstopo-App entdecken: Karten, Funktionen, Tipps & Tricks». Knapp 450 Teilnehmer wollten live dabei sein! Falls Sie nicht teilnehmen konnten, sehen Sie sich das Academy-Video hier nochmals in voller Länge an. Viel Spass dabei!
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
25. Sep 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare