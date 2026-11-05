In 15 Minuten sicher dank Zwei-Faktor-Authentifizierung

Bild 10: Sichern Sie die Backup-Codes, um nach dem Verlust des Smartphones weiter auf Ihr Konto zugreifen zu können

Bestätigen Sie die Eingabe und authentifizieren Sie sich noch einmal mit Ihrem Google-Passwort. Kehren Sie zur Übersichtsseite der Zwei-Faktor-Authentifizierung zurück und klicken Sie auf 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Nun ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr Google-Konto eingeschaltet.

Bevor Sie die neue Anmeldung testen, sollten Sie noch die von Google bereitgestellten Backup-Codes sichern, Bild 10. Sie dienen als Notfallzugang und ermöglichen den Zugriff auf Ihr Konto, falls Ihr Smartphone verloren geht oder die Authenticator-App nicht mehr funktioniert. Rufen Sie die Backup-Codes auf und speichern Sie diese an einem sicheren Ort, etwa in Ihrem Passwortmanager. Jeder Code kann genau einmal verwendet werden, um sich ohne den zweiten Faktor bei Google anzumelden.

Anschliessend können Sie sich abmelden und die neue Anmeldung ausprobieren. Künftig benötigen Sie neben Ihrem Passwort auch den von 2FAS erzeugten Einmalcode. Falls Google die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht automatisch anbietet, klicken Sie unter dem Passwortfeld auf Andere Option wählen.

Weitere Onlinekonten

Als weitere Beispiele beschreiben wir die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung bei einem E-Commerce- und einem Finanzdienstleister. Wenn Sie bei Digitec Galaxus einen Account haben, melden Sie sich dort an und wechseln Sie über Kundenkonto zu den Einstellungen für Login & Sicherheit. Aktivieren Sie dort die Authentifizierung per App und bestätigen Sie die Änderung per Passwort.

Die weitere Einrichtung funktioniert praktisch genauso wie bei Google. Scannen Sie den angezeigten QR-Code mit 2FAS Auth oder übernehmen Sie das Secret manuell. Geben Sie anschliessend den von der App erzeugten Einmalcode ein, um die Einrichtung abzuschliessen. Wie Google stellt auch Digitec

Galaxus Backup-Codes für den Notfall bereit. Speichern Sie diese an einem sicheren Ort. Bei künftigen Anmeldungen benötigen Sie neben Ihrem Passwort zusätzlich den von der

Authenticator-App erzeugten Einmalcode.

Bei PayPal funktioniert die Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung ähnlich. Der Dienst bezeichnet die Funktion allerdings als Zweistufige Verifizierung. Die Aktivierung einer Authenticator-App läuft anschliessend nach dem bereits bekannten Muster ab. Im Unterschied zu Google oder Digitec Galaxus stellt PayPal jedoch keine Backup-Codes bereit. Daher empfiehlt es sich, zusätzlich eine zweite Anmeldemethode einzurichten. Besonders praktisch ist die Unterstützung von Passkeys, die bei vielen Diensten als zusätzliche Anmeldemethode neben der klassischen 2FA verwendet werden können, Bild 11.