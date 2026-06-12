Ubuntu 26.04 LTS ist da!

Ende April hat der Linux-Anbieter Canonical Ubuntu 26.04 LTS veröffentlicht. Die Abkürzung steht für «Long Term Support». Sie wird vom Hersteller länger unterstützt als normale Ubuntu-Versionen. Reguläre Releases erscheinen zweimal im Jahr und erhalten nur neun Monate lang Updates und Sicherheitspatches. Danach ist ein Umstieg zu einer aktuelleren Version nötig. Unternehmen ist das oft zu hektisch. Sie benötigen für produktiv genutzte Computer und Server ein Betriebssystem, dessen technische Grundlage sich nicht alle paar Monate ändert. Stabilität ist ihnen viel wichtiger als die neuesten «Features».

LTS-Versionen erscheinen daher nur alle zwei Jahre, werden aber von Canonical rund fünf Jahre lang mit Updates und Sicherheitspatches versorgt. Die höhere Stabilität und Verlässlichkeit macht sie auch für Privatanwender interessant, die ihren Computer hauptsächlich für Standardaufgaben wie Websurfen, E-Mail und Office einsetzen. Im Folgenden erläutern wir erst die Besonderheiten von Ubuntu 26.04 LTS und erklären, wie Sie das System frisch installieren beziehungsweise, wie Sie das Upgrade durchführen.

Die Neuerungen

Technisch hat sich einiges getan. So haben die Entwickler sowohl den brandneuen Kernel 7.0 als auch das gerade erst erschienene Gnome 50 integriert, Bild 1.

Der neue Kernel erweitert vor allem die Unterstützung neuester Hardware. Er ist sogar schon auf CPUs und GPUs vorbereitet, die erst noch auf den Markt kommen müssen. Das Update der Desktop-Umgebung Gnome hat vor allem bei der Bedienung Vorteile. So wurden die Kinderschutzeinstellungen erweitert. Eltern können nun erstmals Nutzungszeiten begrenzen. Der Dokumenten-Viewer kann jetzt Notizen, Linien und farbige Markierungen in PDF-Dokumente einfügen. Zudem wurden die Performance und Stabilität erhöht.

Weiter haben sich die Ubuntu-Entwickler auf eine bessere Leistung bei Games konzentriert, das Sicherheitszentrum überarbeitet und um eine Berechtigungsverwaltung für Snap-Pakete ergänzt. Snaps bringen bereits alles mit, was eine Anwendung benötigt.

Eine weitere Neuerung betrifft vor allem Anwender, die ein Dual-Boot-System mit Windows einrichten wollen. Bisher mussten sie dazu meist Bitlocker deaktivieren. Das ist jetzt laut Canonical nicht mehr nötig.

Viele kleine Optimierungen sind über das gesamte System verteilt. So sind Themes konsistenter, sodass etwa Ordnersymbole ihre Farbe automatisch an die Voreinstellungen anpassen.

Für Spott sorgte, dass der Hersteller die minimalen Hardware-Anforderungen für Ubuntu auf 6 GB RAM erhöht hat. Das ist mehr als Microsoft für sein Windows 11 nennt. Da praktisch alle aktuellen PCs mit 8 GB RAM oder mehr ausgestattet sind, dürfte die Änderung in der Praxis keine grosse Rolle spielen.