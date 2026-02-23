Markus Selinger

Smartphones geraten immer mehr in den Blick von Cyberkriminellen, denn sie sind rund um die Uhr im Einsatz, sehr performant und fast immer online. Mit unseren Sicherheits-Tipps und einer guten Schutz-App sind Android-Nutzer auf der sicheren Seite.
Der kostenlose Microsoft Defender ist Bestandteil von Windows und schützt das System vor Viren, Trojanern und sogar vor fieser Ransomware. Mit den folgenden Praxistipps arbeitet der Windows-Beschützer noch schneller und sicherer.
Es gibt viele Techniken für einen Cyberangriff auf private Anwender oder Unternehmen. Aber die Methode Nummer 1 ist Phishing in all seinen vielen Varianten. Wir erklären Ihnen, wie zehn besonders perfide Phishing-Arten funktionieren.
Rüsten Sie für mehr Sicherheit im Internet und zum besseren Schutz der Privatsphäre Ihren Chrome-, Edge- oder Firefox-Webbrowser auf. Wir stellen Ihnen dazu viele empfehlenswerte Browsererweiterungen vor.
Schützen Sie Ihre wertvollen Log-ins von Amazon, Dropbox, Google oder Microsoft mit einer sicheren 2-Faktor-Authentifizierung – das geht bei fast allen Diensten. Diese erhöht den Schutz gegen Eindringlinge massiv.
Im Darknet tummeln sich so manche Cybergangster und Kriminelle. Aber auch Journalisten, Verfolgten und Dissidenten bietet es viel Anonymität für deren Schutz. Wir erklären Ihnen, wie dieser versteckte Teil im Internet funktioniert.
Im Internet finden sich viele attraktive Angebote. Aber mancher Onlineshop oder manche tolle Software hat nichts anderes im Sinn, als Nutzer zu betrügen. Mit den folgenden Tipps erkennen Sie die Fallen!
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