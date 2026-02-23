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Markus Selinger

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Markus Selinger.

Beiträge von Markus Selinger

Praxis
Sicherheits-Tipps
Ist Ihr Passwort sicher?
Nur mit sicheren Passwörtern und den neuesten Technologien sind Ihre Daten und Ihre Konten im Internet effizient geschützt. Wir haben für Sie die ultimativen Tipps zum Passwort-Check!
9 Minuten
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Markus Selinger
23. Feb 2026
Praxis
Sicherheitstipps
Android abriegeln - so geht es
Smartphones geraten immer mehr in den Blick von Cyberkriminellen, denn sie sind rund um die Uhr im Einsatz, sehr performant und fast immer online. Mit unseren Sicherheits-Tipps und einer guten Schutz-App sind Android-Nutzer auf der sicheren Seite.
9 Minuten
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Markus Selinger
3. Feb 2026
Praxis
Sicherheitstipp
Geschützt mit Windows - so geht es
Der kostenlose Microsoft Defender ist Bestandteil von Windows und schützt das System vor Viren, Trojanern und sogar vor fieser Ransomware. Mit den folgenden Praxistipps arbeitet der Windows-Beschützer noch schneller und sicherer.
9 Minuten
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Markus Selinger
28. Jan 2026
Praxis
Sicherheitstipps
Phishing – Attacke Nr. 1
Es gibt viele Techniken für einen Cyberangriff auf private Anwender oder Unternehmen. Aber die Methode Nummer 1 ist Phishing in all seinen vielen Varianten. Wir erklären Ihnen, wie zehn besonders perfide Phishing-Arten funktionieren.
9 Minuten
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Markus Selinger
27. Jan 2026
Praxis
Sicherheits-Tipps
Mehr Browser-Security
Rüsten Sie für mehr Sicherheit im Internet und zum besseren Schutz der Privatsphäre Ihren Chrome-, Edge- oder Firefox-Webbrowser auf. Wir stellen Ihnen dazu viele empfehlenswerte Browsererweiterungen vor.
10 Minuten
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Markus Selinger
23. Jan 2026
Praxis
Sicherheits-Tipps
Ganz privat im Web
Ein VPN-Service schützt Sie nicht nur beim Surfen, sondern wahrt auch Ihre Privatsphäre. Auf den folgenden Seiten erwarten Sie konkrete Produktempfehlungen und viele praktische Anwendungstipps.
9 Minuten
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Markus Selinger
19. Jan 2026
Praxis
Sicherheits-Tipps
2FA sperrt Hacker aus!
Schützen Sie Ihre wertvollen Log-ins von Amazon, Dropbox, Google oder Microsoft mit einer sicheren 2-Faktor-Authentifizierung – das geht bei fast allen Diensten. Diese erhöht den Schutz gegen Eindringlinge massiv.
8 Minuten
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Markus Selinger
7. Jan 2026
Praxis
Darknet
Im Schatten-Netz
Im Darknet tummeln sich so manche Cybergangster und Kriminelle. Aber auch Journalisten, Verfolgten und Dissidenten bietet es viel Anonymität für deren Schutz. Wir erklären Ihnen, wie dieser versteckte Teil im Internet funktioniert.
9 Minuten
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Markus Selinger
23. Dez 2025
Praxis
Tipps gegen Spam
Mehr Schutz vor Spam
Spam-E-Mails können nicht nur nerven, sondern auch gefährlich sein. Wir geben Ihnen wertvolle Tipps für mehr Sicherheit.
8 Minuten
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Markus Selinger
22. Dez 2025
Praxis
Sicherheits-Tipps
Sicher vor Betrug im Internet
Im Internet finden sich viele attraktive Angebote. Aber mancher Onlineshop oder manche tolle Software hat nichts anderes im Sinn, als Nutzer zu betrügen. Mit den folgenden Tipps erkennen Sie die Fallen!
9 Minuten
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Markus Selinger
13. Nov 2025

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